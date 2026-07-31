Jucătorii lui Auda au lipit în vestiar declarațiile lui Gigi Becali și Mihai Stoica pentru a se motiva: „Au vorbit mult”

Eliminarea drastică suferită de FCSB în fața formației letone Auda, scor 1-4 în retur și 3-7 la general, continuă să producă ecouri. După calificarea în turul al treilea preliminar din Conference League, jucătorii echipei letone au dezvăluit unul dintre secretele succesului.

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Fundașul stânga Oskars Rubenis a mărturisit că antrenorul echipei a folosit declarațiile făcute de Gigi Becali și Mihai Stoica după meciul tur pentru a-și motiva elevii înaintea confruntării decisive de la Riga.

„Poate le punem pe Instagram, dar aveam selecția cu interviurile lor pe peretele din vestiar și din sală, ce a găsit antrenorul din interviurile lor.

Erau detalii din exact ce a spus președintele lor: cât de slabă e apărarea noastră, că ne vor învinge, că nu li s-au dat penalty-uri – toate scuzele.

Au vorbit mult, dar fapte mai puține de data asta. Cred că le-au pus și propriilor jucători o presiune suplimentară, care poate i-a împiedicat să marcheze”, a declarat Rubenis la finalul partidei.