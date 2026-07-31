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Jucătorii lui Auda au lipit în vestiar declarațiile lui Gigi Becali și Mihai Stoica pentru a se motiva: „Au vorbit mult”

Radu Constantin Publicat: 31 iulie 2026, 10:07

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Jucătorii lui Auda au lipit în vestiar declarațiile lui Gigi Becali și Mihai Stoica pentru a se motiva: Au vorbit mult”

FK Auda - FCSB / Sport Pictures

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Eliminarea drastică suferită de FCSB în fața formației letone Auda, scor 1-4 în retur și 3-7 la general, continuă să producă ecouri. După calificarea în turul al treilea preliminar din Conference League, jucătorii echipei letone au dezvăluit unul dintre secretele succesului.

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Fundașul stânga Oskars Rubenis a mărturisit că antrenorul echipei a folosit declarațiile făcute de Gigi Becali și Mihai Stoica după meciul tur pentru a-și motiva elevii înaintea confruntării decisive de la Riga.

„Poate le punem pe Instagram, dar aveam selecția cu interviurile lor pe peretele din vestiar și din sală, ce a găsit antrenorul din interviurile lor.

Erau detalii din exact ce a spus președintele lor: cât de slabă e apărarea noastră, că ne vor învinge, că nu li s-au dat penalty-uri – toate scuzele.

Au vorbit mult, dar fapte mai puține de data asta. Cred că le-au pus și propriilor jucători o presiune suplimentară, care poate i-a împiedicat să marcheze”, a declarat Rubenis la finalul partidei.

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Atmosfera de pe stadionul Steaua l-a impresionat

Fotbalistul leton a vorbit și despre atmosfera de la partida tur, disputată pe stadionul Steaua, recunoscând că galeria roș-albaștrilor l-a impresionat.

„Acolo atmosfera a fost cu totul alta – ultrașii lor erau atât de gălăgioși încât din cauza lor era să-mi dau autogol, pentru că nu l-am auzit pe Nils. Pur și simplu din cauza comunicării. Mi se părea că el e în poartă, am auzit că probabil striga că sunt singur și am pasat din instinct, fără să mă uit.

E pentru prima dată când am avut senzația că nu auzi nimic pe teren, mai ales în repriza a doua, când am fost chiar lângă ultrași, lângă galeria lor”, a spus fundașul.

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„Nu există echipe imbatabile”

Rubenis a dezvăluit că Auda a respectat-o pe FCSB înaintea dublei, însă nu a intrat pe teren cu teamă și a crezut în șansele calificării.

„Dacă e să fiu sincer, a existat încredere, dar, bineînțeles, am înțeles și noi că este o echipă foarte mare. Am discutat și cu reprezentanții celor de la RFS, iar ei îmi povesteau cum i-au învins cu 4-1.

Exista teama că ne-ar putea lua de sus și că ne-ar putea da cinci goluri chiar din primul meci, însă nu ne-am temut sub nicio formă – am crezut. Se pare că acum se poate juca cu orice echipă, nu există echipe imbatabile – poate doar dacă nu este vorba despre Barcelona”, a încheiat Oskars Rubenis.

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