Jucătorii lui Auda au lipit în vestiar declarațiile lui Gigi Becali și Mihai Stoica pentru a se motiva: „Au vorbit mult”

Eliminarea drastică suferită de FCSB în fața formației letone Auda, scor 1-4 în retur și 3-7 la general, continuă să producă ecouri. După calificarea în turul al treilea preliminar din Conference League, jucătorii echipei letone au dezvăluit unul dintre secretele succesului.
Fundașul stânga Oskars Rubenis a mărturisit că antrenorul echipei a folosit declarațiile făcute de Gigi Becali și Mihai Stoica după meciul tur pentru a-și motiva elevii înaintea confruntării decisive de la Riga.
„Poate le punem pe Instagram, dar aveam selecția cu interviurile lor pe peretele din vestiar și din sală, ce a găsit antrenorul din interviurile lor.
Erau detalii din exact ce a spus președintele lor: cât de slabă e apărarea noastră, că ne vor învinge, că nu li s-au dat penalty-uri – toate scuzele.
Au vorbit mult, dar fapte mai puține de data asta. Cred că le-au pus și propriilor jucători o presiune suplimentară, care poate i-a împiedicat să marcheze”, a declarat Rubenis la finalul partidei.
Atmosfera de pe stadionul Steaua l-a impresionat
Fotbalistul leton a vorbit și despre atmosfera de la partida tur, disputată pe stadionul Steaua, recunoscând că galeria roș-albaștrilor l-a impresionat.
„Acolo atmosfera a fost cu totul alta – ultrașii lor erau atât de gălăgioși încât din cauza lor era să-mi dau autogol, pentru că nu l-am auzit pe Nils. Pur și simplu din cauza comunicării. Mi se părea că el e în poartă, am auzit că probabil striga că sunt singur și am pasat din instinct, fără să mă uit.
E pentru prima dată când am avut senzația că nu auzi nimic pe teren, mai ales în repriza a doua, când am fost chiar lângă ultrași, lângă galeria lor”, a spus fundașul.
„Nu există echipe imbatabile”
Rubenis a dezvăluit că Auda a respectat-o pe FCSB înaintea dublei, însă nu a intrat pe teren cu teamă și a crezut în șansele calificării.
„Dacă e să fiu sincer, a existat încredere, dar, bineînțeles, am înțeles și noi că este o echipă foarte mare. Am discutat și cu reprezentanții celor de la RFS, iar ei îmi povesteau cum i-au învins cu 4-1.
Exista teama că ne-ar putea lua de sus și că ne-ar putea da cinci goluri chiar din primul meci, însă nu ne-am temut sub nicio formă – am crezut. Se pare că acum se poate juca cu orice echipă, nu există echipe imbatabile – poate doar dacă nu este vorba despre Barcelona”, a încheiat Oskars Rubenis.
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