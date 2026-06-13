Jurnal Antena Sport | Pe urmele Nadiei
Cele mai mici gimnaste se distrează la concursuri. Bulimar le-a făcut să iubească sportul care a dat-o lumii pe Nadia.
Cele mai mici gimnaste se distrează la concursuri. Bulimar le-a făcut să iubească sportul care a dat-o lumii pe Nadia.
Jurnal Antena Sport | Pe urmele NadieiJurnal Antena Sport | Pe urmele Nadiei
Jurnal Antena Sport | Noel fură atenția la MondialJurnal Antena Sport | Noel fură atenția la Mondial
Dezastru pentru Charles Leclerc! Pilotul Ferrari, implicat într-un accident în calificările F1 din BarcelonaDezastru pentru Charles Leclerc! Pilotul Ferrari, implicat într-un accident în calificările F1 din Barcelona
Primul autogol de la Cupa Mondială 2026! Damián Bobadilla, ghinionist în SUA - ParaguayPrimul autogol de la Cupa Mondială 2026! Damián Bobadilla, ghinionist în SUA - Paraguay
Canadienii s-au „dezumflat” la ceremonia de deschidere a Mondialului! Ce s-a întâmplat în timpul concertuluiCanadienii s-au „dezumflat” la ceremonia de deschidere a Mondialului! Ce s-a întâmplat în timpul concertului