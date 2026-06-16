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Jurnal Antena Sport | Profele de aur

Supercampioane olimpice și o dublă campionă mondială s-au întors în curtea școlii pentru ora de sport. Constantina Diță a venit cu medalia olimpică la maraton.

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