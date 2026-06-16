Jurnal Antena Sport | Profele de aur
Supercampioane olimpice și o dublă campionă mondială s-au întors în curtea școlii pentru ora de sport. Constantina Diță a venit cu medalia olimpică la maraton.
Supercampioane olimpice și o dublă campionă mondială s-au întors în curtea școlii pentru ora de sport. Constantina Diță a venit cu medalia olimpică la maraton.
Jurnal Antena Sport | Profele de aurJurnal Antena Sport | Profele de aur
Jurnal Antena Sport | Campioana, gata de showJurnal Antena Sport | Campioana, gata de show
Jurnal Antena Sport | O minune de MondialJurnal Antena Sport | O minune de Mondial
Jurnal Antena Sport | Ghinion pentru U ClujJurnal Antena Sport | Ghinion pentru U Cluj
Jurnal Antena Sport | Sunt mondiali la distracțieJurnal Antena Sport | Sunt mondiali la distracție