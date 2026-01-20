Jurnal Antena Sport | Schimbare la FCSB - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Schimbare la FCSB
Unul vine și altul pleacă. Arad a semnat cu FCSB, iar Chiricheș pleacă. Fostul căpitan al României nu va accepta nici costumul la FCSB. Chiricheș vrea să se facă antrenor.
