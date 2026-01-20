Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Schimbare la FCSB - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Schimbare la FCSB
Video

Jurnal Antena Sport | Schimbare la FCSB

Unul vine și altul pleacă. Arad a semnat cu FCSB, iar Chiricheș pleacă. Fostul căpitan al României nu va accepta nici costumul la FCSB. Chiricheș vrea să se facă antrenor.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Căpitanul Dobre dă tonul în vestiarul Rapidului și la modă

Jurnal Antena Sport | Căpitanul Dobre dă tonul în vestiarul Rapidului și la modă

Jurnal Antena Sport | Căpitanul Dobre dă tonul în vestiarul Rapidului și la modă
Jurnal Antena Sport | Schimbare la FCSB

Jurnal Antena Sport | Schimbare la FCSB

Jurnal Antena Sport | Schimbare la FCSB
Jurnal Antena Sport | Istorie în Ștefan cel Mare

Jurnal Antena Sport | Istorie în Ștefan cel Mare

Jurnal Antena Sport | Istorie în Ștefan cel Mare
Jurnal Antena Sport | Radu Drăgușin a semnat pe viață

Jurnal Antena Sport | Radu Drăgușin a semnat pe viață

Jurnal Antena Sport | Radu Drăgușin a semnat pe viață
Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 ianuarie

Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 ianuarie

Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 ianuarie
23:28
Interul lui Cristi Chivu insistă pentru o “repatriere” de senzație. Colegul lui Dennis Man, dorit pe Meazza
23:20
LIVE TEXTInter – Arsenal 1-2. Gabriel Jesus face dubla! Vezi toate rezultatele: Scor şoc în Bodo/Glimt – Manchester City 3-1
22:56
Cum a justificat Pep Guardiola eşecul ruşinos cu Bodo/Glimt
22:54
Kylian Mbappe i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo! Gestul francezului după ce a marcat cu AS Monaco
22:49
Dan Șucu, transfer de la echipa învinsă dramatic de FCSB în Europa League. Portar de națională pentru Genoa
22:18
S-a scris istorie în victoria lui Bodo/Glimt cu Manchester City! Premieră în toate competițiile europene
Vezi toate știrile
1 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 2 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 3 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 4 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 5 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 6 Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace”