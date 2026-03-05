Meme Stoica încă îşi achită prejudiciul din Dosarul Transferurilor. Cu cât mai rămâne din salariul de la FCSB - Antena Sport

Meme Stoica a fost condamnat la trei ani și sase luni de închisoare pe 4 martie 2014 pentru evaziune fiscală în “Dosarul Transferurilor”. Tot atunci, s-a decis că trebuie să înapoieze 675.000 de dolari, bani care i se reţin lunar din veniturile pe care le are.

Oficialul FCSB a recunoscut că pierde o treime din încasările lunare pentru a acoperi prejudiciul. Mai mult, Meme Stoica a avut şi o ofertă pentru a pleca din România, la un alt club, dar a refuzat, pentru că preferă stabiliateta financiară.

”Chiar am avut recent o ofertă. (n.r. – De la noi din campionat?) Nu. O ofertă din străinătate, dar era o echipă care nu mă atrăgea cu nimic. Oricum nu spun de unde este. Nu bat câmpii. Oamenii mă ştiau, patronii mă ştiau, voiau un conducător cu experienţă, un director sportiv cu experienţă. Mă ştiau.

(n.r. – Era un club cu bani?) Nu ştiu, că n-am intrat în detalii. Cel prin intermediul căruia am primit oferta mi-a zis măcar să merg acolo, să văd cum e acolo. <<Bă, nu plec de aici. Chiar să merg aiurea, să văd ce? Şi aşa nu plec>>. Nu era ceva atractiv. Nu era dintr-un campionat peste nivelul nostru. Atractiv, pentru mine, ar fi însemnat bani foarte mulţi.

Am niște probleme şi aş vrea să le rezolv, să termin odată. Erau mult mai mulţi decât aici, clar, dar pentru mine, la vârsta mea, să plec din țară, să renunţ la colaborări… sunt mulţumit cum sunt. Nu știu cât mai rezist, poate mai rezist 15 ani de acum, nu ştiu. Dacă au mers 33, poate mai merg 15, nu am idee. Nu ştii ce-ţi rezervă viaţa”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.