Cătălin Zmărăndescu a rupt o balustradă în timpul probei "Au, mami!" la Power Couple - Antena Sport

“Au, mami!” a fost proba spectaculoasă din ediţia a cincea din Power Couple şi a avut loc marţi seară, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Fostul luptător a simţit chinurile naşterii şi a oferit câteva clipe memorabile.
Dacă majoritatea concurenţilor au trecut cu brio peste această probă, pentru Zmărăndescu intesitatea durerii l-a făcut să sufere mai mult decât în ring.
Cătălin Zmărăndescu a rupt o balustradă în timpul probei “Au, mami!” la Power Couple
Înainte să ajungă la maternitate, Zmărăndescu l-a înjurat scurt pe prezentatorul Dani Oţil şi apoi a rupt o balustradă pe care a şi cărat-o, în timp ce Oţil şi partenera sportivului, Luiza, au râs cu poftă.
“Nu-mi dau seama cum am rupt-o. Așa dureri nu am simțit în viața mea. Nu puteam să respir”, a spus Zmărăndescu.
