Nicușor Bancu a tras un semnal de alarmă, după Craiova - Metaloglobus 2-1: „Te pot taxa adversarii la fiecare ocazie” - Antena Sport

Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-1 în duelul cu Metaloglobus București, iar oltenii și-au asigurat prima poziție pentru finalul sezonului regular.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oltenii lui Filipe Coelho au făcut o primă repriză slabă și au avut de muncit în partea secundă pentru a întoarce rezultat cu formația nou promovată.

Nicușor Bancu: „Am crezut că vom câștiga doar dacă intrăm pe teren”

Metaloglobus a rămas fără antrenor după eșecul din Bănie, însă formația nou promovată a fost aproape să producă o mare surpriză pe terenul liderului din Liga 1.

Nicușor Bancu s-a declarat încântat de parcursul echipei din acest sezon, dar a tras și un semnal de alarmă după fluierul final, vizând prestație din prima repriză.

„O primă repriză slabă a noastră, dar discursul de la pauză ne-a adus cu picioarele pe pământ. Am crezut că vom câștiga doar dacă intrăm pe teren. A doua repriză a fost una bună, ne-am făcut jocul, am centrat, am combinat. Suntem foarte bucuroși că am întors scorul.