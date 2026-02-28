Nicușor Bancu a tras un semnal de alarmă, după Craiova - Metaloglobus 2-1: „Te pot taxa adversarii la fiecare ocazie” - Antena Sport

Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-1 în duelul cu Metaloglobus București, iar oltenii și-au asigurat prima poziție pentru finalul sezonului regular.
Oltenii lui Filipe Coelho au făcut o primă repriză slabă și au avut de muncit în partea secundă pentru a întoarce rezultat cu formația nou promovată.
Nicușor Bancu: „Am crezut că vom câștiga doar dacă intrăm pe teren”
Metaloglobus a rămas fără antrenor după eșecul din Bănie, însă formația nou promovată a fost aproape să producă o mare surpriză pe terenul liderului din Liga 1.
Nicușor Bancu s-a declarat încântat de parcursul echipei din acest sezon, dar a tras și un semnal de alarmă după fluierul final, vizând prestație din prima repriză.
„O primă repriză slabă a noastră, dar discursul de la pauză ne-a adus cu picioarele pe pământ. Am crezut că vom câștiga doar dacă intrăm pe teren. A doua repriză a fost una bună, ne-am făcut jocul, am centrat, am combinat. Suntem foarte bucuroși că am întors scorul.
Există o mică relaxare cu echipele mai mici. Ne-am gândit cu toții că vom câștiga cu 3 sau 4-0, ceea ce nu trebuia să facem, pentru că te pot taxa adversarii la fiecare ocazie. Eu sunt mândru de ceea ce se întâmplă aici. Sunt foarte bucuros de grupul pe care-l avem aici. Am muncit foarte mult ca să ajungem aici. Se pare că munca noastră nu a fost degeaba”, a declarat Nicușor Bancu la finalul partidei.
