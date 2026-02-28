"Nicăieri nu mai ești în siguranță". Jucătorul care aparține de Dinamo, reacție din țara bombardată de Iran - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 28 februarie 2026, 20:34

Costin Amzăr este unul dintre românii afectați de războiul izbucnit sâmbătă dimineața între Statele Unite ale Americii, Israel și Iran. Fotbalistul care a fost împrumutat în acest sezon de la Dinamo la Al-Nasr Dubai a acordat o scurtă reacție despre cele întâmplate a spus cum se prezintă situația în Emiratele Arabe Unite.

Dimineața zilei de sâmbătă a fost marcată de startul unui nou război, SUA și Israel lansând un atac asupra Iranului având drept scop schimbarea regimului de la Teheran. Conflictul s-a extins rapid în regiune, iar în state precum Qatar, Kuwait, EAU, Bahrain, Iordania și Arabia Saudită au fost raportate explozii și atacuri aeriene din partea Iranului.

Ce a spus Costin Amzăr în ziua în care a izbucnit războiul în orient

În EAU, baza aeriană Al Dhafra, care este folosită și de americani, a fost atacată, potrivit antena3.ro. Ea se află la sud de Abu Dhabi, capitala țării unde se află atât Costin Amzăr (jucător la Al-Nasr Dubai) și Daniel Isăilă (antrenor la Baniyas).

După ce fostul antrenor de la Astra a oferit o reacție, fotbalistul care aparține de Dinamo a dezvăluit că problemele din EAU apărute țin doar de capitala Abu Dhabi, nu și de orașul în care se află el. Totuși, fundașul a transmis un mesaj îngrijorător care arată cât de incertă e situația din Golf.

Da, sunt OK! Până acum, știu că doar în Abu Dhabi au fost probleme. Oricum, nicăieri nu mai ești în siguranță! S-au anulat antrenamentele, meciurile, dar deocamdată totul este în regulă, nimic grav, să vedem ce o să se întâmple. Doamne-ajută să nu fie nimic grav“, a spus Amzăr, potrivit gsp.ro.

Atunci când a vorbit despre zborurile anulate înspre și dinspre Dubai, dinamovistul a declarat: “N-ai pe unde să scoți cămașa“.

În acest sezon, fotbalistul care aparține de Dinamo a adunat 14 meciuri la Al-Nasr Dubai.

