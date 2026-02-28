Liverpool, performanță impresionantă în victoria cu West Ham! Este a doua oară în istoria Premier League - Antena Sport

Închide meniul
Liverpool, performanță impresionantă în victoria cu West Ham! Este a doua oară în istoria Premier League

Daniel Işvanca Publicat: 28 februarie 2026, 19:41

Liverpool, performanță impresionantă în victoria cu West Ham! Este a doua oară în istoria Premier League

Jucătorii de la Liverpool / Profimedia

Liverpool a obținut sâmbătă a treia victorie consecutivă în campionatul Angliei, reușind să urce pe loc de cupe europene. Gruparea de pe Anfield a surclasat-o pe West Ham United, scor 5-2, în runda cu numărul 28.

La partida aceasta, „cormoranii” au stabilit o performanță remarcabilă în Premier League, fiind abia a doua echipă din istoria competiției care reușește acest lucru.

Liverpool, trei goluri din faze fixe în prima repriză cu West Ham United

Liverpool s-a impus cu scorul de 5-2 în duelul contra celor de la West Ham United, în etapa cu numărul 28 din Premier League. Campioana en-titre a urcat pe locul al cincilea și a ajuns la cota 48 în acest sezon.

La partida disputată pe Anfield, „cormoranii” au stabilit o performanță rar întâlnită în istoria competiției. Concret, toate cele trei goluri marcate în prima repriză de Ekitike (min. 5), van Dijk (min. 24) și Mac Allister (min. 43) au venit în urma unor lovituri de colț.

Doar Manchester United a mai reușit o astfel de performanță în istoria Premier League, la un meci disputat contra celor de la Leicester City, în septembrie 2016.

