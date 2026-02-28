Dennis Man este pe val în Olanda! Al treilea gol din ultimele patru meciuri pentru român - Antena Sport

Închide meniul
Dennis Man este pe val în Olanda! Al treilea gol din ultimele patru meciuri pentru român

Daniel Işvanca Publicat: 28 februarie 2026, 20:40

Dennis Man / Profimedia

Dennis Man este într-o formă de zile mari la PSV Eindhoven, reușind să puncteze iarăși pentru formația antrenată în prezent de Peter Bosz. Fotbalistul român a intrat din primul minut contra celor de la Heracles Almelo.

Campioana din Eredivisie este de neoprit în drumul spre un nou titlu e campioană, iar sportivul sosit la începutul acestui sezon de la Parma Calcio impresionează la primul său an în Olanda.

Dennis Man, golul 6 în acest sezon de Eredivisie

Dennis Man a fost introdus din primul minut al partidei dintre Heracles Almelo și PSV Eindhoven, iar internaționalul român i-a răsplătit încă o dată încrederea lui Peter Bosz.

Fotbalistul venit de la Parma a dus scorul la 3-0 în minutul 40, după ce a reluat cu capul în plasă din centrarea lui Veerman. Reușita a fost validată după analiza VAR.

Pentru Dennis Man, este golul cu numărul 6 în campionatul din Olanda și al 8-lea de când a sosit la PSV. El mai are și șase pase decisive pentru echipa campioană.

