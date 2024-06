Noutățile lunii iunie în AntenaPLAY - Antena Sport

AntenaPLAY îmbogățește oferta și în luna iunie cu o gamă variată de conținut, incluzând filme, seriale și evenimente sportive pentru toate gusturile. În această lună, se vor lansa o serie de premiere de filme precum „The Kings of the World”, „The Cuckoo’s Curse”, „Something is about to happen”, „Love and Revolution” și alte titluri atractive. În plus, seriale captivante ca „Flowers over the Inferno” și competițiile sportive incitante sunt în oferta lunii iunie.

Simte viteza și pasiunea alături de AntenaPLAY

Luna iunie în Formula 1 aduce o nouă etapă emoționantă în calendarul competițional, marcându-se prin entuziasm, adrenalină și viteză extraordinară. Competițiile din această lună se desfășoară pe circuite legendare, variind de la traseul vibrant și colorat din Canada până la complexul și faimosul circuit spaniol de la Barcelona, fiecare pistă testând la maximum abilitățile și rezistența piloților. Aceste confruntări promit un spectacol de emoție și pasiune, în care fiecare viraj și fiecare secundă sunt cruciale și pot schimba destinul întregii curse.

Ai filme noi în iunie în AntenaPLAY

În luna iunie, platforma AntenaPLAY oferă o escapadă cinematică captivantă, plină de diversitate și aventură. Filmul „The Kings of the World” prezintă o călătorie excepțională a cinci prieteni care își caută locul în lume, povestea curajoasă a Luciei în „Something is About to Happen”, care își încearcă norocul într-o nouă viață; un alt film plin de mister și tensiune de la „The Cuckoo’s Curse”; pasiunea și lupta pentru libertate sub soarele strălucitor al Sevillei în „Love and Revolution”. Fiecare film este o fereastră deschisă către povești diferite, pline de emoție și aventură.

Seriale care vor captiva

Flowers over the Inferno, un nou serial. Când pornește o anchetă despre un criminal misterios din munții Dolomiți, Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci), criminalist cu experiență, începe să se confrunte cu primele semne ale bolii Alzheimer. Massimo Marini (Giuseppe Spata), un tânăr inspector de poliție, se alătură echipei care investighează cazul. O luptă pentru adevăr și supraviețuire, într-un oraș care ascunde secrete întunecate și multe conspirații.

Episoade noi din serialele conscarate

În iunie, serialele turcești își continua poveștile: „Șansa Vieții Mele” și „Povești Nespuse”, se întorc cu episoade noi și intrigante. Apar si episoadele noi din „Printesa fără coroană”, unde o tânără încearcă să-și salveze mama. De asemenea, continuă și serialul „Deceiving Love”, unde poveștile captivante ale femeilor care se confruntă zilnic cu provocări în relațiile lor continuă. Între timp, „Parot” persistă în lupta sa împotriva nedreptății, iar „Delightfully Deceitful” dezvoltă noi scheme de răzbunare.