Tamaş şi Dan Alexa, după ce au câştigat Asia Express: "Trofeul vieţii"! Au promis o sărbătoare cu multă băutură - Antena Sport

Tamaş şi Dan Alexa, după ce au câştigat Asia Express: “Trofeul vieţii”! Au promis o sărbătoare cu multă băutură

Publicat: 13 noiembrie 2025, 17:21

Tamaş şi Dan Alexa, după ce au câştigat Asia Express: Trofeul vieţii! Au promis o sărbătoare cu multă băutură

Dan Alexa şi Gabi Tamaş într-un interviu pentru AntenaSport

Gabi Tamaş şi Dan Alexa au susţinut că, în ciuda numeroaselor trofee pe care le-au câştigat ca fotbalişti, trofeul Asia Express este cel mai valoros pentru ei.

Tamaş şi Alexa i-au învins în finala Asia Express – Drumul Eroilor pe actorii Ştefan Floroaica şi Alexandru Ion.

Gabi Tamaş şi Dan Alexa au anunţat că vor sărbători cu multă băutură trofeul Asia Express

“E primul trofeu în afara a ce ştim noi să facem, în afara sportului, este trofeul vieţii noastre. Are Gabi o vorbă, e trofeul vieţii.

Asia Express este despre viaţă, despre ceea ce te face fericit, te scoate din zona de confort şi înţelegi foarte multe după o astfel de emisiune şi te marchează pe viaţă. Trofee noi am mai luat în sport, cupe, campionate… dar genul ăsta de trofeu e cu totul şi cu totul special, diferit şi cred că e cel mai important”, a declarat Dan Alexa în exclusivitate pentru AntenaSport.

“E trofeul vieţii. Am şi promovat, am retrogradat, am jucat în campionate puternice ale lumii, am fost la un European, am luat campionate, cupe, ca şi el (n.r: Dan Alexa), dar nu se compară niciodată cu acest trofeu. Credeţi-mă că e un trofeu al tău însuţi, al vieţii, ne-am lovit de nişte situaţii în care noi nu am mai fost şi am trecut cu brio.

Mă bucur foarte mult că lumea a văzut cine sunt Gabi şi Dan. Suntem nişte oameni ca oricare alţii, oameni simpli şi eu cred că noi prin asta am câştigat. Am arătat omenirea si oamenii din noi”, a declarat şi Gabi Tamaş pentru AntenaSport.

Reporter: Se sărbătoreşte diferit un astfel de trofeu?

Gabi Tamaş: Cu multă băutură (n.r: zice foarte serios)

Dan Alexa: Cu multă băutură, cu voie bună, cu glume

Gabi Tamaş: Un trofeu cum îl sărbătoreşti? Cu suc, cu ce? (n.r: râde)

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au reuşit să câştige Asia Express 2025 – Drumul Eroilor. Cei doi foşti fotbalişti s-au îmbrăţişat imediat după ce au realizat că au câştigat Asia Express.

Ulterior, ei au îmbrăţişat-o şi pe prezentatoarea emisiunii, Irina Fodor.

A fost o finală atât captivantă, din perspectiva duelului dintre cele două echipe, cât şi emoţionantă. Gabi Tamaş şi Dan Alexa au plâns în timpul finalei.

Cei doi au “pus mâna” pe o sumă de 35.000 de euro, premiul câştigătorilor. “30, că 5 sunt ai Olgăi”, a spus Gabi Tamaş.

Performanţa celorlalţi finalişti, actorii Ştefan Floroaica şi Alexandru Ion, a fost şi ea una de felicitat. Irina Fodor chiar a punctat acest lucru după ce s-a aflat numele câştigătorilor.

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au fost felicitaţi de toţi concurenţii pentru performanţa lor şi de prezentatoarea Irina Fodor. Ei au început să cânte “Campionii, campionii” după ce au ieşit învingători la Asia Express 2025 – Drumul Eroilor.

“Nu credeam niciodată că ajungem aici. Sunt momente unice, suntem fericiţi”, au reacţionat cei doi.

“Asia Express e despre viaţă, despre cum să supravieţuieşti. Te scoate din zona de confort. Putem fi mândri de noi pentru că am reuşit şi în altceva decât fotbal”, a spus Dan Alexa.

 

