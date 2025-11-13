Tamaş şi Dan Alexa, după ce au câştigat Asia Express: "Trofeul vieţii"! Au promis o sărbătoare cu multă băutură - Antena Sport

Gabi Tamaş şi Dan Alexa au susţinut că, în ciuda numeroaselor trofee pe care le-au câştigat ca fotbalişti, trofeul Asia Express este cel mai valoros pentru ei.

Tamaş şi Alexa i-au învins în finala Asia Express – Drumul Eroilor pe actorii Ştefan Floroaica şi Alexandru Ion.

Gabi Tamaş şi Dan Alexa au anunţat că vor sărbători cu multă băutură trofeul Asia Express

“E primul trofeu în afara a ce ştim noi să facem, în afara sportului, este trofeul vieţii noastre. Are Gabi o vorbă, e trofeul vieţii.

Asia Express este despre viaţă, despre ceea ce te face fericit, te scoate din zona de confort şi înţelegi foarte multe după o astfel de emisiune şi te marchează pe viaţă. Trofee noi am mai luat în sport, cupe, campionate… dar genul ăsta de trofeu e cu totul şi cu totul special, diferit şi cred că e cel mai important”, a declarat Dan Alexa în exclusivitate pentru AntenaSport.

“E trofeul vieţii. Am şi promovat, am retrogradat, am jucat în campionate puternice ale lumii, am fost la un European, am luat campionate, cupe, ca şi el (n.r: Dan Alexa), dar nu se compară niciodată cu acest trofeu. Credeţi-mă că e un trofeu al tău însuţi, al vieţii, ne-am lovit de nişte situaţii în care noi nu am mai fost şi am trecut cu brio.