„The Gold”, serialul BAFTA cu Hugh Bonneville, este disponibil acum în AntenaPLAY - Antena Sport

Serialul britanic The Gold, nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din fapte reale, poate fi urmărit în AntenaPLAY, unde este disponibil integral sezonul 1. Sezonul 2 al producției va avea premiera în luna martie în platforma ta preferată de streaming.

Inspirat de jaful Brink’s-Mat din 1983, considerat la acea vreme cel mai mare jaf din istoria Marii Britanii, serialul spune o poveste incredibilă despre lăcomie, putere, bani și consecințe care se întind pe parcursul mai multor ani.

Serialul impresionează printr-o distribuție remarcabilă din care fac parte actori precum Hugh Bonneville, cunoscut pentru rolul lui Robert Crawley din Downton Abbey, Jack Lowden din War & Peace, Dominic Cooper, cu apariții memorabile în Mamma Mia!, Captain America: The First Avenger și Abraham Lincoln: Vampire Hunter, Charlotte Spencer, cunoscută pentru rolul din serialul The Living and the Dead și Tom Cullen, care a interpretat rolul Vicontele Gillingham în Downton Abbey și pe Sir Landry în drama istorică Knightfall. De asemenea, serialul se remarcă prin autenticitatea reconstituirii epocii. Decorurile, costumele și atmosfera reflectă o lume aflată la granița dintre putere, lăcomie și lege.

Mai mult decât o poveste despre un jaf care a rămas în istorie, The Gold este o explorare a consecințelor: cât de departe pot merge oamenii pentru bani, cum corupția se infiltrează în toate straturile societății și de ce adevărul complet nu ajunge niciodată la suprafață.

Care este povestea din The Gold

Pe 26 noiembrie 1983, șase bărbați înarmați pătrund într-un depozit de securitate din apropierea aeroportului Heathrow, având ca țintă o sumă de bani. În mod neașteptat, aceștia dau peste lingouri de aur în valoare de 26 de milioane de lire sterline.