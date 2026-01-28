Încăierare generală la partida lui Oklahoma City Thunder din NBA. Tensiuni și la Phoenix Suns - Brooklyn Nets - Antena Sport

Detroit Pistons, liderul Conferinţei de Est, şi Oklahoma City Thunder, cea mai bună echipă a momentului şi liderul Conferinţei de Vest, au obţinut victorii în meciurile lor din noaptea de marți spre miercuri în NBA.
La partida campioanei en-titre, spiritele s-au încins chiar după ce sirena a sunat finalul.
Lu Dort and Jeremiah Fears got into it on the final play of the game 😳 pic.twitter.com/pd57nEKb5f
— Bleacher Report (@BleacherReport) January 28, 2026
Victorii pentru liderii de Conferință din NBA. Final tensionat la Oklahoma City
Pistons au obţinut un succes de prestigiu pe parchetul lui Denver Nuggets, impunându-se în deplasare cu 109-107. Cel mai bun marcator al lor a fost Cade Cunningham, autor a 22 puncte, în timp ce gazdele au jucat fără patru titulari cheie, printre care superstarul Nikola Jokic.
În urma acestei victorii, Detroit Pistons şi-a consolidat poziţia de lider în Est, cu 34 de victorii şi 11 eşecuri, în timp ce Nuggets au coborât pe locul trei în Conferinţa de Vest (31-16).
Oklahoma City Thunder, lipsită şi ea de aportul mai multor lideri, s-a impus pe teren propriu, cu 104-95, în faţa lui New Orleans Pelicans, “lanterna roşie” a Conferinţei de Vest. Thunder a obţinut a 38-a victorie a sezonului, având şi 10 eşecuri.
MVP-ul sezonului trecut, canadianul Shai Gilgeous-Alexander, a terminat meciul cu 29 puncte, bifând al 118-lea său meci consecutiv cu peste 20 puncte. El se apropie de recordul legendarului Wilt Chamberlain, cu 126 de meciuri consecutive cu peste 20 puncte între 1961-1963.
Pe finalul partidei de pe Paycom Center, Lu Dort și Jeremiah Fears au intrat într-un conflict, iar de acolo a început o încăierare în care au fost implicați jucători de la ambele formații. Meciul de la Oklahoma nu a fost singurul unde au existat astfel de tensiuni, pentru că același lucru s-a întâmplat și la partida dintre Phoenix Suns și Brooklyn Nets.
SUNS & NETS BRAWL AFTER DILLON BROOKS GOT SHOVED TO THE GROUND 😳 pic.twitter.com/xyURCoUejW
— LakeShowYo (@LakeShowYo) January 28, 2026
Celelalte rezultate consemnate marţi în NBA:
- Utah Jazz – Los Angeles Clippers 103-115
- Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks 139-122
- New York Knicks – Sacramento Kings 103-87
- Phoenix Suns – Brooklyn Nets 106-102
- Washington Wizards – Portland Trail Blazers 115-111
Sursa: Agerpres.ro
NBA, exclusiv pe AntenaPLAY
NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă săptămână viitoare cu două partide:
- 31 Ianuarie, ora 5:00 (noaptea de vineri spre sâmbătă): Los Angeles Clippers @ Denver Nuggets
- 1 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică): Dallas Mavericks @ Houston Rockets
- Luka Doncic, de neoprit! Slovenul a înscris 46 de puncte în victoria lui Lakers de pe terenul lui Chicago Bulls
- Două meciuri din NBA, amânate din cauza vremii. Într-o sală, jucătorii deja se încălzeau pentru startul partidei
- Moment pentru istoria NBA! Chicago Bulls a retras numărul purtat de Derrick Rose
- Philadelphia 76ers – New York Knicks 109-112. Victorie “electrizantă” adusă de Jalen Brunson și OG Anunoby
- Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: “Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară”