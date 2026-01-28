Încăierare generală la partida lui Oklahoma City Thunder din NBA. Tensiuni și la Phoenix Suns - Brooklyn Nets - Antena Sport

Detroit Pistons, liderul Conferinţei de Est, şi Oklahoma City Thunder, cea mai bună echipă a momentului şi liderul Conferinţei de Vest, au obţinut victorii în meciurile lor din noaptea de marți spre miercuri în NBA.

La partida campioanei en-titre, spiritele s-au încins chiar după ce sirena a sunat finalul.

Lu Dort and Jeremiah Fears got into it on the final play of the game 😳 pic.twitter.com/pd57nEKb5f

Victorii pentru liderii de Conferință din NBA. Final tensionat la Oklahoma City

Pistons au obţinut un succes de prestigiu pe parchetul lui Denver Nuggets, impunându-se în deplasare cu 109-107. Cel mai bun marcator al lor a fost Cade Cunningham, autor a 22 puncte, în timp ce gazdele au jucat fără patru titulari cheie, printre care superstarul Nikola Jokic.

În urma acestei victorii, Detroit Pistons şi-a consolidat poziţia de lider în Est, cu 34 de victorii şi 11 eşecuri, în timp ce Nuggets au coborât pe locul trei în Conferinţa de Vest (31-16).