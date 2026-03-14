George Russell, mesaj pentru Lewis Hamilton după bătălia din sprintul Marelui Premiu al Chinei: „Trebuie să mai învăț”

Viviana Moraru Publicat: 14 martie 2026, 6:24

George Russell a oferit prima reacție, după ce a câștigat cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei. Pilotul Mercedes a plecat din pole-position și a avut o bătălie de senzație cu Lewis Hamilton, în prima parte a cursei.

Lewis Hamilton a fost lider pentru o perioadă, el depășindu-l pe George Russell după start, în primul tur. În turul cinci, septuplul campion mondial a fost depășit de rivalul de la Mercedes, care și-a păstrat poziția de lider până la final.

George Russell, prima reacție după sprintul din Marele Premiu al Chinei

George Russell l-a felicitat pe Lewis Hamilton pentru primele tururi din cursă. Pilotul Mercedes a subliniat că rivalul de la Ferrari are o experiență uriașă și el mai are de învățat pentru a ajunge la un astfel de nivel uriaș.

„A fost o cursă amuzantă, până la urmă. Din punct de vedere strategic, nu e ușor să faci alegerea corectă. Am preluat controlul cursei, după a venit Safety Car-ul, dar sunt fericit. Primul viraj e foarte lung, dacă pe un singur tur folosești prea mult, îți distrugi pneul față stânga. Lewis a făcut o treabă excepțională în primele tururi. Are 20 de ani de experiență, încă mai am de învățat.

Cred că putem aduce mai mult, ziua de ieri a fost bună. Ferrari pare mai lentă în calificări, dar e aproape de noi în ritm de cursă. Trebuie să aducem îmbunătățiri”, a declarat George Russell.

Startul cursei de sprint din MP al Chinei:

Piloții Ferrari au completat podiumul în cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei, cu Charles Leclerc în fața lui Lewis Hamilton. Kimi Antonelli, care a avut și o penalizare de 10 secunde, s-a clasat pe cinci, iar campionul mondial en-titre, Lando Norris, s-a clasat pe patru.

