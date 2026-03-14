„Cine te ia pe tine?” Ștefan Baiaram, făcut praf după ce a fost huiduit de fanii Craiovei: „Nu poți să joci atât de slab”

Ștefan Baiaram (23 de ani) a fost taxat de Aurel Țicleanu, după duelul pierdut de Universitatea Craiova cu FC Argeș, scor 0-1, în prima etapă de play-off. Mijlocașul a fost huiduit de fanii olteni în momentul schimbării, din minutul 82.
Aurel Țicleanu le-a dat dreptate fanilor de pe „Ion Oblemenco” și a transmis că Ștefan Baiaram a prestat un joc extrem de modest în partida pierdută de Universitatea Craiova cu FC Argeș.
Ștefan Baiaram, făcut praf de Aurel Țicleanu după Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1
Legenda Craiovei a amintit de declarațiile oferite de Ștefan Baiaram, după victoria cu CFR Cluj, din Cupa României. Mijlocașul a transmis, la momentul respectiv, că la finalul sezonului va pleca de la echipă, fapt promis de oficiali.
Țicleanu l-a criticat pe Baiaram pentru astfel de declarații și a transmis că după meciul cu FC Argeș, mijlocașul nu ar avea ce să caute la o echipă din Occident.
„Baiaram poate nu înţelege ce se întâmplă. Pot să spun mai multe lucruri. Da, a jucat prost astăzi. Dar tu, în momentul în care echipa se califică în play-off, este pe primul loc la o distanţă destul de bună, după meci tu dai declaraţii că tu vei pleca la vara?
Tu nu îţi dai seama că asta e o declaraţie care o să destabilizeze echipa? Cine te cere pe tine? Suporterii, toată lumea. Cum adică, tu te-ai născut în Craiova, eşti jucătorul echipei şi spui că pleci? Dar cine te ia?
Dacă tu eşti jucător de viteză şi nu faci niciun sprint, niciun sprint! Sunt curios să văd statistica lui. Unde să te duci tu în Occident? Acolo ăia nu pot să respire de câte sprinturi fac. Tu nu poţi să joci de maniera asta.
Fă ceva pentru echipă. Lumea te fluieră pe bună dreptate. Nu poţi să joci atât de slab şi nu poţi să spui la sfârşitul unui meci că tu vei pleca la vară.
Voi nu v-aţi terminat treaba, sunt lucrurile la jumate. Nu aţi obţinut nimic. Domne, nu s-a terminat”, a declarat Aurel Țicleanu, conform primasport.ro, după Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1.
