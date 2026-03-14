„Cine te ia pe tine?” Ștefan Baiaram, făcut praf după ce a fost huiduit de fanii Craiovei: „Nu poți să joci atât de slab”

Ștefan Baiaram (23 de ani) a fost taxat de Aurel Țicleanu, după duelul pierdut de Universitatea Craiova cu FC Argeș, scor 0-1, în prima etapă de play-off. Mijlocașul a fost huiduit de fanii olteni în momentul schimbării, din minutul 82.

Aurel Țicleanu le-a dat dreptate fanilor de pe „Ion Oblemenco” și a transmis că Ștefan Baiaram a prestat un joc extrem de modest în partida pierdută de Universitatea Craiova cu FC Argeș.

Legenda Craiovei a amintit de declarațiile oferite de Ștefan Baiaram, după victoria cu CFR Cluj, din Cupa României. Mijlocașul a transmis, la momentul respectiv, că la finalul sezonului va pleca de la echipă, fapt promis de oficiali.

Țicleanu l-a criticat pe Baiaram pentru astfel de declarații și a transmis că după meciul cu FC Argeș, mijlocașul nu ar avea ce să caute la o echipă din Occident.

„Baiaram poate nu înţelege ce se întâmplă. Pot să spun mai multe lucruri. Da, a jucat prost astăzi. Dar tu, în momentul în care echipa se califică în play-off, este pe primul loc la o distanţă destul de bună, după meci tu dai declaraţii că tu vei pleca la vara?