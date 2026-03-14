„Cine te ia pe tine?” Ștefan Baiaram, făcut praf după ce a fost huiduit de fanii Craiovei: „Nu poți să joci atât de slab”

Viviana Moraru Publicat: 14 martie 2026, 7:43

Comentarii
Ștefan Baiaram, la Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Ștefan Baiaram (23 de ani) a fost taxat de Aurel Țicleanu, după duelul pierdut de Universitatea Craiova cu FC Argeș, scor 0-1, în prima etapă de play-off. Mijlocașul a fost huiduit de fanii olteni în momentul schimbării, din minutul 82.

Aurel Țicleanu le-a dat dreptate fanilor de pe „Ion Oblemenco” și a transmis că Ștefan Baiaram a prestat un joc extrem de modest în partida pierdută de Universitatea Craiova cu FC Argeș.

Ștefan Baiaram, făcut praf de Aurel Țicleanu după Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

Legenda Craiovei a amintit de declarațiile oferite de Ștefan Baiaram, după victoria cu CFR Cluj, din Cupa României. Mijlocașul a transmis, la momentul respectiv, că la finalul sezonului va pleca de la echipă, fapt promis de oficiali.

Țicleanu l-a criticat pe Baiaram pentru astfel de declarații și a transmis că după meciul cu FC Argeș, mijlocașul nu ar avea ce să caute la o echipă din Occident.

Baiaram poate nu înţelege ce se întâmplă. Pot să spun mai multe lucruri. Da, a jucat prost astăzi. Dar tu, în momentul în care echipa se califică în play-off, este pe primul loc la o distanţă destul de bună, după meci tu dai declaraţii că tu vei pleca la vara?

Tu nu îţi dai seama că asta e o declaraţie care o să destabilizeze echipa? Cine te cere pe tine? Suporterii, toată lumea. Cum adică, tu te-ai născut în Craiova, eşti jucătorul echipei şi spui că pleci? Dar cine te ia?

Dacă tu eşti jucător de viteză şi nu faci niciun sprint, niciun sprint! Sunt curios să văd statistica lui. Unde să te duci tu în Occident? Acolo ăia nu pot să respire de câte sprinturi fac. Tu nu poţi să joci de maniera asta.

Fă ceva pentru echipă. Lumea te fluieră pe bună dreptate. Nu poţi să joci atât de slab şi nu poţi să spui la sfârşitul unui meci că tu vei pleca la vară.

Voi nu v-aţi terminat treaba, sunt lucrurile la jumate. Nu aţi obţinut nimic. Domne, nu s-a terminat”, a declarat Aurel Țicleanu, conform primasport.ro, după Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1.

 

Comentarii


Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Citește și:
Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral
Observator
Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral
La aproape 80 de ani, Mitică Dragomir a dezvăluit cum își menține organismul „verde”. Obiceiul sănătos pe care-l are
Fanatik.ro
La aproape 80 de ani, Mitică Dragomir a dezvăluit cum își menține organismul „verde”. Obiceiul sănătos pe care-l are
9:30

„N-am niciun dubiu”. Fostul coechipier al lui Cristi Chivu de la Inter s-a convins în privința românului
9:02

EXCLUSIVLucescu, sfătuit să ia la naţională un alt jucător-cheie de la FCSB, alături de Bîrligea: “E foarte motivat”
8:40

LIVE VIDEOCalificările MP al Chinei sunt ACUM, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Russell a câștigat sprintul
8:38

Dani Coman, euforic după ce FC Argeș a învins-o pe Universitatea Craiova: „Nu suntem întâmplător în play-off”
8:28

Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala Indian Wells. Reeditarea ultimului act de la Australian Open
8:27

“Bombă” pe piaţa transferurilor! Erling Haaland vrea să semneze cu Real Madrid!
1 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 2 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 3 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu 4 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 5 Continuă coșmarul pentru Dennis Politic! Fotbalistul FCSB-ului, scos după 19 minute în UTA – Hermannstadt 6 VideoStartul cursei de sprint din MP al Chinei. Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell, în primul tur
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”