„Nu e plăcut”. Lewis Hamilton, prima reacție după cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei

Lewis Hamilton a oferit prima reacție, după cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei. George Russell a câștigat sprintul, în timp ce britanicul de la Ferrari s-a clasat pe locul trei.
Charles Leclerc a completat podiumul primei curse de sprint a sezonului.
Lewis Hamilton, prima reacție după cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei
Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell în primul tur al cursei de sprint de la Shanghai, după un start excelent. Britanicul a fost liderul cursei, însă George Russell l-a depășit în turul cinci și și-a menținut poziția până la final.
După cursă, Hamilton le-a mulțumit celor din echipă pentru performanța monopostului său. El a recunoscut, totuși, că o clasare pe locul al treilea nu este una plăcută, ținând cont că a fost și lider.
„O treabă excepțională. Mulțumesc echipei pentru oportunitatea avută, să ne luptăm pentru conducerea cursei. Deocamdată, Mercedes e în fața noastră. Ne-am luptat, dar am pierdut pneul stânga față.
(N.r Îți place noua mașină) Este o mașină mult mai bună, am fost implicat în dezvoltarea ei. Am fost la conducerea cursei, să termin pe locul trei nu e neapărat plăcut. Vom continua să muncim”, a declarat Lewis Hamilton, după cursa de sprint.
Lewis Hamilton a fost depășit de Charles Leclerc în turul opt al cursei. Pe final, piloții au profitat de un Safety Car și au schimbat pneurile, însă septuplul campion mondial a fost depășit de Lando Norris, după prea mult timp petrecut la boxe. Ulterior, revenit pe circuit, Hamilton și-a recăpătat poziția în fața campionului mondial en-titre.
- Moment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat
- Moment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat
- George Russell, mesaj pentru Lewis Hamilton după bătălia din sprintul Marelui Premiu al Chinei: „Trebuie să mai învăț”
- Startul cursei de sprint din MP al Chinei. Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell, în primul tur
- Două curse de Formula 1, anulate din cauza războiului! Decizia şefilor Marelui Circ