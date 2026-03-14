„Nu e plăcut”. Lewis Hamilton, prima reacție după cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei

Lewis Hamilton a oferit prima reacție, după cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei. George Russell a câștigat sprintul, în timp ce britanicul de la Ferrari s-a clasat pe locul trei.

Charles Leclerc a completat podiumul primei curse de sprint a sezonului. Calificările pentru marea cursă de duminică vor fi de la ora 09:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.

Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell în primul tur al cursei de sprint de la Shanghai, după un start excelent. Britanicul a fost liderul cursei, însă George Russell l-a depășit în turul cinci și și-a menținut poziția până la final.

După cursă, Hamilton le-a mulțumit celor din echipă pentru performanța monopostului său. El a recunoscut, totuși, că o clasare pe locul al treilea nu este una plăcută, ținând cont că a fost și lider.

„O treabă excepțională. Mulțumesc echipei pentru oportunitatea avută, să ne luptăm pentru conducerea cursei. Deocamdată, Mercedes e în fața noastră. Ne-am luptat, dar am pierdut pneul stânga față.