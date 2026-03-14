Home | Formula 1 | „Nu e plăcut”. Lewis Hamilton, prima reacție după cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei
VIDEO

Viviana Moraru Publicat: 14 martie 2026, 7:03

Comentarii
Lewis Hamilton, după cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei/ Profimedia

Lewis Hamilton a oferit prima reacție, după cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei. George Russell a câștigat sprintul, în timp ce britanicul de la Ferrari s-a clasat pe locul trei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Charles Leclerc a completat podiumul primei curse de sprint a sezonului. Calificările pentru marea cursă de duminică vor fi de la ora 09:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.

Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell în primul tur al cursei de sprint de la Shanghai, după un start excelent. Britanicul a fost liderul cursei, însă George Russell l-a depășit în turul cinci și și-a menținut poziția până la final.

După cursă, Hamilton le-a mulțumit celor din echipă pentru performanța monopostului său. El a recunoscut, totuși, că o clasare pe locul al treilea nu este una plăcută, ținând cont că a fost și lider.

„O treabă excepțională. Mulțumesc echipei pentru oportunitatea avută, să ne luptăm pentru conducerea cursei. Deocamdată, Mercedes e în fața noastră. Ne-am luptat, dar am pierdut pneul stânga față.

Reclamă
Reclamă

(N.r Îți place noua mașină) Este o mașină mult mai bună, am fost implicat în dezvoltarea ei. Am fost la conducerea cursei, să termin pe locul trei nu e neapărat plăcut. Vom continua să muncim”, a declarat Lewis Hamilton, după cursa de sprint.

Lewis Hamilton a fost depășit de Charles Leclerc în turul opt al cursei. Pe final, piloții au profitat de un Safety Car și au schimbat pneurile, însă septuplul campion mondial a fost depășit de Lando Norris, după prea mult timp petrecut la boxe. Ulterior, revenit pe circuit, Hamilton și-a recăpătat poziția în fața campionului mondial en-titre.

Trump îi face un cadou de 10 miliarde de dolari lui Putin. Fost consilier: Multă vodcă a curs la KremlinTrump îi face un cadou de 10 miliarde de dolari lui Putin. Fost consilier: Multă vodcă a curs la Kremlin
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral
Observator
Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral
Cunoscutul artist din România este convins: „FCSB nu este Steaua! E o mânărie”. Video
Fanatik.ro
Cunoscutul artist din România este convins: „FCSB nu este Steaua! E o mânărie”. Video
9:02

EXCLUSIVLucescu, sfătuit să ia la naţională un alt jucător-cheie de la FCSB, alături de Bîrligea: “E foarte motivat”
8:40

LIVE VIDEOCalificările MP al Chinei sunt ACUM, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Russell a câștigat sprintul
8:38

Dani Coman, euforic după ce FC Argeș a învins-o pe Universitatea Craiova: „Nu suntem întâmplător în play-off”
8:28

Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala Indian Wells. Reeditarea ultimului act de la Australian Open
8:27

“Bombă” pe piaţa transferurilor! Erling Haaland vrea să semneze cu Real Madrid!
7:43

„Cine te ia pe tine?” Ștefan Baiaram, făcut praf după ce a fost huiduit de fanii Craiovei: „Nu poți să joci atât de slab”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 2 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 3 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu 4 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 5 Continuă coșmarul pentru Dennis Politic! Fotbalistul FCSB-ului, scos după 19 minute în UTA – Hermannstadt 6 Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”