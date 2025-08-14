Dennis Politic, gol superb în Drita - FCSB! Jucătorul s-a distrat cu un adversar și a trimis mingea în plasă - Antena Sport

Închide meniul
Dennis Politic, gol superb în Drita – FCSB! Jucătorul s-a distrat cu un adversar și a trimis mingea în plasă

Alex Ioniță Publicat: 14 august 2025, 22:52

Dennis Politic, gol superb în Drita – FCSB! Jucătorul s-a distrat cu un adversar și a trimis mingea în plasă

FOTO: Captură Pro Arena

Dennis Politic a marcat un gol superb în Drita – FCSB! Jucătorul adus de la Dinamo, în această perioadă de mercato, a făcut spectacol în a doua repriză a duelului din Kosovo.

Dennis Politic a fost introdus pe teren în a doua repriză a duelului cu Drita. Atacantul i-a răsplătit încrederea lui Elias Charalambous și a înscris în poarta kosovarilor.

Dennis Politic a reușit să marcheze un gol superb în Drita – FCSB!

Totul s-a întâmplat în minutul 85 al duelului de la Priștina. Atunci, Politic a primit o pasă excelentă și a reușit să își păcălească adversarul direct cu o preluare superbă.

După o nouă fentă, jucătorul campioanei a trimis un șut puternic, iar mingea s-a oprit direct în plasă! A fost al 2-lea gol pe care fostul dinamovist l-a reușit în tricoul roș-albastru.

Echipele de start:

Drita: Maloku – Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji – Dabiqaj, Broja – Balaj, Limaj, Tusha – Manaj.

Rezerve: Behluli, Rexhepi, Ajzeraj, Ibrahim, Bonsu, Krasniqi, Morina, Mustafa, Abazaj.

Antrenor: Zekirija Ramadani

FCSB: Târnovanu – Creţu, Ngezana, Popescu, Pantea – Chiricheş, Şut – Miculescu, Edjouma, Cisotti – Bîrligea.

Rezerve: Zima, Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, Popescu, Alhassan, Stoian.

Antrenor: Elias Charalambous.

Valentin Creţu, “spectator” la golul marcat de Drita. Gafă uriaşă comisă de fundaşul FCSB-ului

Valentin Creţu a fost “spectator” la golul marcat de Drita, în returul cu FCSB din turul trei preliminar de Europa League. Fundaşul campioanei a gafat la reuşita lui Veton Tusha.

FCSB luptă pentru calificarea în play-off-ul de Europa League, calificare care i-ar garanta şi prezenţa în grupa principală de Conference League. Campioana s-a impus cu 3-2 în turul de la Bucureşti.

FCSB a început perfect meciul de la Priştina. Juri Cisotti a reuşit să marcheze în secunda 25, din pasa lui Valentin Creţu. În minutul 18, David Miculescu a majorat diferenţa pentru campioană, punctând din pasa lui Daniel Bîrligea.

După pauză însă, Drita a reuşit să reducă din diferenţă. Veton Tusha a punctat cu o reluare din faţa porţii, profitând de neatenţia lui Valentin Creţu. Fundaşul roş-albaştrilor l-a “scăpat” din marcaj pe atacantul kosovar, care a punctat fără emoţii.

