Dennis Politic, gol superb în Drita - FCSB! Jucătorul s-a distrat cu un adversar și a trimis mingea în plasă - Antena Sport

Dennis Politic a marcat un gol superb în Drita – FCSB! Jucătorul adus de la Dinamo, în această perioadă de mercato, a făcut spectacol în a doua repriză a duelului din Kosovo.
Dennis Politic a fost introdus pe teren în a doua repriză a duelului cu Drita. Atacantul i-a răsplătit încrederea lui Elias Charalambous și a înscris în poarta kosovarilor.
Dennis Politic a reușit să marcheze un gol superb în Drita – FCSB!
Totul s-a întâmplat în minutul 85 al duelului de la Priștina. Atunci, Politic a primit o pasă excelentă și a reușit să își păcălească adversarul direct cu o preluare superbă.
După o nouă fentă, jucătorul campioanei a trimis un șut puternic, iar mingea s-a oprit direct în plasă! A fost al 2-lea gol pe care fostul dinamovist l-a reușit în tricoul roș-albastru.
Echipele de start:
Drita: Maloku – Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji – Dabiqaj, Broja – Balaj, Limaj, Tusha – Manaj.
Rezerve: Behluli, Rexhepi, Ajzeraj, Ibrahim, Bonsu, Krasniqi, Morina, Mustafa, Abazaj.
Antrenor: Zekirija Ramadani