FCSB, duel cu Aberdeen pentru calificarea în grupa de Europa League. Toate detaliile despre scoţieni - Antena Sport

FCSB se va duela cu Aberdeen în play-off-ul Europa League. Campioana luptă pentru prezenţa în grupa principală a celei de-a doua competiţii europene, după ce a eliminat-o pe Drita în turul trei preliminar.

FCSB a învins-o cu 3-2 în tur, respectiv 2-1 în retur pe Drita, pentru a-şi securiza prezenţa în play-off-ul Europa League. Campioana şi-a asigurat, totodată, şi prezenţa în grupa principală de Conference League.

FCSB, duel cu Aberdeen pentru calificarea în grupa de Europa League

Câştigătoare a Cupei Scoţiei sezonul trecut, după ce a învins-o pe Celtic în ultimul act la loviturile de departajare, Aberdeen a disputat două partide în actualul sezon, în campionat, ambele fiind pierdute: 0-2 cu Hearts şi 0-2 cu Celtic. Scoţienii îşi vor începe parcursul european chiar în play-off-ul Europa League.

Cu un lot cotat la 18,75 milioane de euro, Aberdeen a încheiat pe locul 9 sezonul trecut din campionatul Scoţiei. Clubul s-a înfiinţat în 1903 şi are 20 de trofee câştigate în acestă perioadă, printre care două europene. Scoţienii au câştigat Cupa Cupelor în 1983, iar în 1984 au pus mâna pe Supercupa Europei.

Dintre cele 20 de trofee câştigate de Aberdeen, 10 au fost obţinute sub comanda lui Sir Alex Ferguson, cel care avea să scrie istorie la Manchester United. El a pregătit echipa în perioada 1978 – 1986.