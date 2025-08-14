FCSB, duel cu Aberdeen pentru calificarea în grupa de Europa League. Toate detaliile despre scoţieni - Antena Sport

FCSB se va duela cu Aberdeen în play-off-ul Europa League. Campioana luptă pentru prezenţa în grupa principală a celei de-a doua competiţii europene, după ce a eliminat-o pe Drita în turul trei preliminar.
FCSB a învins-o cu 3-2 în tur, respectiv 2-1 în retur pe Drita, pentru a-şi securiza prezenţa în play-off-ul Europa League. Campioana şi-a asigurat, totodată, şi prezenţa în grupa principală de Conference League.
FCSB, duel cu Aberdeen pentru calificarea în grupa de Europa League
Câştigătoare a Cupei Scoţiei sezonul trecut, după ce a învins-o pe Celtic în ultimul act la loviturile de departajare, Aberdeen a disputat două partide în actualul sezon, în campionat, ambele fiind pierdute: 0-2 cu Hearts şi 0-2 cu Celtic. Scoţienii îşi vor începe parcursul european chiar în play-off-ul Europa League.
Cu un lot cotat la 18,75 milioane de euro, Aberdeen a încheiat pe locul 9 sezonul trecut din campionatul Scoţiei. Clubul s-a înfiinţat în 1903 şi are 20 de trofee câştigate în acestă perioadă, printre care două europene. Scoţienii au câştigat Cupa Cupelor în 1983, iar în 1984 au pus mâna pe Supercupa Europei.
Dintre cele 20 de trofee câştigate de Aberdeen, 10 au fost obţinute sub comanda lui Sir Alex Ferguson, cel care avea să scrie istorie la Manchester United. El a pregătit echipa în perioada 1978 – 1986.
Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League
Pentru primele două tururi disputate în Champions League, FCSB a încasat de la UEFA suma de 350.000 de euro.
Pentru calificarea directă în grupa principală de Conference League, pe care FCSB şi-a asigurat-o deja după eliminarea celor de la Drita, campioana va încasa suma de 3.170.000 de euro.
UEFA nu le oferă echipelor bonusuri financiare de 175.000 de euro pentru turul trei din Europa League sau play-off, deoarece consideră că echipele vor încasa sume substanţiale din calificările în grupele competiţiilor europene.