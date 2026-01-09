Situație rarisimă în NBA. Un meci, amânat după ce parchetul a devenit impracticabil - Antena Sport

Partida din NBA dintre Chicago Bulls și Miami Heat, care trebuia să se dispute în noaptea dinspre joi spre vineri, a fost amânată dintr-un motiv cum rar se vede în acest sport. Deși meciul urma să se joace în sală, ca oricare altul, vremea și-a spus cuvântul, parchetul devenenind impracticabil din cauza umidității.

Duelul din NBA dintre Chicago Bulls și Miami Heat, cu formația din Illinois gazdă, ar fi trebuit să înceapă joi, la ora locală 19:05. Startul partidei s-a lăsat însă așteptat, iar după 40 de minute a fost făcut un anunț inițial potrivit căruia momentul de tip-off a fost amânat pentru ora 20:00, relatează cei de la cnn.com.

Cum a ajuns un meci din sală să fie amânat din cauza vremii?

Personalul de la arena United Center a început să folosească mopuri și prosoape pentru a usca parchetul, care era extrem de umed. Jucătorii și staff-ul celor două echipe, care inițial au rămas pe teren pentru a mai exersa câteva aruncări la coș, au mers până la urmă la vestiare pentru a le permite oamenilor desemnați cu această problemă să se ocupe fără să aibă interferențe.

Ulterior, baschetbaliștii celor două echipe au mai avut două momente în care au ieșit pe parchet, însă problema persista, iar la 20:53, la aproape două ore distanță de momentul în care meciul ar fi trebuit să înceapă, a fost anunțat că partida s-a amânat pentru o altă zi.

Oficialii au invocat că motivul pentru care partida a fost amânată se leagă de condițiile în care se afla parchetul. Potrivit marca.com, în ciuda temperaturilor de aproape 10 grade Celsius din Chicago în ziua de joi, ploaia și umiditatea și-au spus cuvântul asupra stării în care s-a aflat terenul.