Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Situație rarisimă în NBA. Un meci, amânat după ce parchetul a devenit impracticabil - Antena Sport

Home | NBA | Situație rarisimă în NBA. Un meci, amânat după ce parchetul a devenit impracticabil

Situație rarisimă în NBA. Un meci, amânat după ce parchetul a devenit impracticabil

Andrei Nicolae Publicat: 9 ianuarie 2026, 11:26

Comentarii
Situație rarisimă în NBA. Un meci, amânat după ce parchetul a devenit impracticabil

Personalul de la United Center uscând parchetul / Profimedia

Partida din NBA dintre Chicago Bulls și Miami Heat, care trebuia să se dispute în noaptea dinspre joi spre vineri, a fost amânată dintr-un motiv cum rar se vede în acest sport. Deși meciul urma să se joace în sală, ca oricare altul, vremea și-a spus cuvântul, parchetul devenenind impracticabil din cauza umidității.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul din NBA dintre Chicago Bulls și Miami Heat, cu formația din Illinois gazdă, ar fi trebuit să înceapă joi, la ora locală 19:05. Startul partidei s-a lăsat însă așteptat, iar după 40 de minute a fost făcut un anunț inițial potrivit căruia momentul de tip-off a fost amânat pentru ora 20:00, relatează cei de la cnn.com.

Cum a ajuns un meci din sală să fie amânat din cauza vremii?

Personalul de la arena United Center a început să folosească mopuri și prosoape pentru a usca parchetul, care era extrem de umed. Jucătorii și staff-ul celor două echipe, care inițial au rămas pe teren pentru a mai exersa câteva aruncări la coș, au mers până la urmă la vestiare pentru a le permite oamenilor desemnați cu această problemă să se ocupe fără să aibă interferențe.

Ulterior, baschetbaliștii celor două echipe au mai avut două momente în care au ieșit pe parchet, însă problema persista, iar la 20:53, la aproape două ore distanță de momentul în care meciul ar fi trebuit să înceapă, a fost anunțat că partida s-a amânat pentru o altă zi.

Oficialii au invocat că motivul pentru care partida a fost amânată se leagă de condițiile în care se afla parchetul. Potrivit marca.com, în ciuda temperaturilor de aproape 10 grade Celsius din Chicago în ziua de joi, ploaia și umiditatea și-au spus cuvântul asupra stării în care s-a aflat terenul.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, ibericii notează că United Center, arena celor de la Bulls, este aceeași pe care o folosește și echipa de hochei Chicago Blackhawks. Trupa din NHL are amplasat patinoarul chiar sub parchetul pe care joacă “taurii” din Chicago.

Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY la finalul săptămânii. Sâmbătă, de la ora 05:30, va avea loc meciul dintre Milwaukee Bucks şi Los Angeles Lakers, urmând ca duminică, de la ora 02:30, să se dispute partida Los Angeles Clippers – Detroit Pistons.

Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţăriiNicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Observator
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul campioanei. Foto
Fanatik.ro
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul campioanei. Foto
13:26
Luptă în doi pentru transferul lui Radu Drăgușin! Anunțul lui Florin Manea: “Suntem în negocieri”
13:19
EXCLUSIVŞtefan Baiaram a spus unde vrea să se transfere de la Universitatea Craiova!
13:05
AI-ul schimbă fotbalul! Toți jucătorii de la Cupa Mondială vor avea propriul avatar 3D
12:59
Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”!
12:58
FCSB – Beșitkaș LIVE TEXT (16:00). Campioana își dispută unicul amical din Antalya
12:50
“Împrumută-l la Rapid, ajuţi şi naţionala”. Mesaj direct pentru Dan Şucu, după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty cu AC Milan
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Scandal la CFR Cluj! Neluţu Varga a ameninţat că nu mai bagă deloc bani la formaţia din Gruia!
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”