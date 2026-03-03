Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Clubul la care Victor Wembanyama a devenit acţionar minoritar - Antena Sport

Home | NBA | Clubul la care Victor Wembanyama a devenit acţionar minoritar

Clubul la care Victor Wembanyama a devenit acţionar minoritar

Dan Roșu Publicat: 3 martie 2026, 13:05

Comentarii
Clubul la care Victor Wembanyama a devenit acţionar minoritar

Victor Wembanyama - Profimedia Images

Victor Wembanyama, vedeta echipei San Antonio Spurs, din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), va deveni acţionar minoritar la Nanterre 92, clubul său formator, a anunţat, marţi, formaţia din vestul Parisului, citată de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Este oficial! Nanterre92 este mândru să anunţe că ‘Wemby’ s-a alăturat capitalului său în calitate de acţionar”, a postat clubul pe contul de X.

Clubul la care Victor Wembanyama a devenit acţionar minoritar

“În primul rând, m-am născut în Franţa, am crescut acolo. Vreau să am un impact asupra baschetului francez şi la Nanterre, pentru că acolo mă simt ca acasă, pur şi simplu”, a explicat jucătorul într-un interviu acordat L’Equipe.

“Vreau să cresc alături de Nanterre, să ajut clubul să crească”, a subliniat Wembanyama, care a jucat pentru echipa franceză din 2013 până în 2021. “Dragostea şi angajamentul meu faţă de club nu sunt nimic nou. Ceea ce este nou sunt resursele şi conexiunile”, a adăugat el.

Echipa, prezidată de Frederic Donnadieu, care l-a antrenat pe Wemby de când avea zece ani, se află în prezent pe locul 2 în clasamentul Elite, în spatele liderului Monaco, care se află în mari dificultăţi financiare.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ţara europeană care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 € pe lună
Observator
Ţara europeană care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 € pe lună
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
Fanatik.ro
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
14:07
FCSB, gata să-şi trimită la Comisie propriul jucător. Decizia luată de Gigi Becali
13:52
Marius Şumudică, analiză fermă despre lupta la titlu după stabilirea play-off-ului: “Va avea un cuvânt de spus”
12:56
“Am contractul pe masă”. Marius Şumudică, la un pas să semneze. Detalii de ultim moment
12:45
Dani Coman i-a pus să aleagă prima de play-off şi jucătorii de la FC Argeş au stabilit suma
12:31
Încredere deplină în Adrian Newey la Aston Martin, înainte de startul sezonului de F1: “E o aură în jurul lui”
12:22
Ce salariu are de fapt Kyros Vassaras, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor
Vezi toate știrile
1 CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor 2 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 3 Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru 4 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 5 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi 6 Ilie Dumitrescu a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB şi a reacţionat: “E senzaţional”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial