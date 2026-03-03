Clubul la care Victor Wembanyama a devenit acţionar minoritar - Antena Sport

Victor Wembanyama, vedeta echipei San Antonio Spurs, din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), va deveni acţionar minoritar la Nanterre 92, clubul său formator, a anunţat, marţi, formaţia din vestul Parisului, citată de AFP.
“Este oficial! Nanterre92 este mândru să anunţe că ‘Wemby’ s-a alăturat capitalului său în calitate de acţionar”, a postat clubul pe contul de X.
Clubul la care Victor Wembanyama a devenit acţionar minoritar
“În primul rând, m-am născut în Franţa, am crescut acolo. Vreau să am un impact asupra baschetului francez şi la Nanterre, pentru că acolo mă simt ca acasă, pur şi simplu”, a explicat jucătorul într-un interviu acordat L’Equipe.
“Vreau să cresc alături de Nanterre, să ajut clubul să crească”, a subliniat Wembanyama, care a jucat pentru echipa franceză din 2013 până în 2021. “Dragostea şi angajamentul meu faţă de club nu sunt nimic nou. Ceea ce este nou sunt resursele şi conexiunile”, a adăugat el.
Echipa, prezidată de Frederic Donnadieu, care l-a antrenat pe Wemby de când avea zece ani, se află în prezent pe locul 2 în clasamentul Elite, în spatele liderului Monaco, care se află în mari dificultăţi financiare.
