Kevin Durant, bornă fabuloasă atinsă în NBA. Starul lui Rockets s-a alăturat unui club select din baschet - Antena Sport

Kevin Durant a devenit joi al şaselea jucător din istoria NBA care a depăşit borna de 32.000 de puncte înscrise pe parcursul carierei sale.
Durant a reuşit această performanţă în victoria obţinută în deplasare de echipa sa, Houston Rockets, cu scorul de 113-108, în faţa celor de la Orlando Magic, în cursul căreia a înscris 40 de puncte.
Durant se alătură unui club select grație performanței sale
În vârstă de 37 de ani, Kevin Durant intră astfel grupului select din care mai fac parte vedetele LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Michael Jordan şi Kobe Bryant, având acum un total de 32.006 de puncte.
Liderul lui Rockets l-a egalat totodată, cu această ocazie pe Kobe Bryant la numărul de meciuri cu cel puţin 30 de puncte marcate (431).
A historical night for KD ‼️
▪️ Reached 32,000 career points, becoming the sixth player in NBA history to do so.
▪️ Became the oldest player in franchise history to record a 40-pt game.
▪️ Notched the 431st 30-pt game of his career (ties Kobe Bryant for the fifth-most in NBA… https://t.co/qEuXPHQonT pic.twitter.com/9630VCNxLt
— NBA (@NBA) February 27, 2026
Cele 40 de puncte înscrise joi seara de Durant au ajutat-o pe Rockets să refacă un deficit de 19 puncte şi să o învingă pe Magic, după o repriză secundă dominată de oaspeţi. Reed Sheppard a fost principalul partener al lui Durant în acest joc, contribuind cu 20 de puncte la succesul texanilor.
Houston Rockets ocupă locul al treilea în conferinţa de Vest, cu un bilanţ de 37 de victorii și 21 de înfrângeri, după campioana en-titre, Oklahoma City Thunder (45-15) şi San Antonio Spurs (43-16).
Orlango Magic, pentru care Desmond Bane a marcat 30 de puncte, se află pe poziţia a şasea în ierarhia Estului (31-27).
Sursa: Agerpres.ro
NBA se vede LIVE în AntenaPLAY
NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, este transmisă exclusiv în România pe AntenaPLAY. Iată programul transmisiunilor partidelor din luna martie:
- 1 Martie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors
- 1 Martie, ora 22:30, Minnesota Timberwolves @ Denver Nuggets
- 8 Martie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Golden State Warriors @ Oklahoma City Thunder
- 8 Martie, ora 21:30, New York Knicks @ Los Angeles Lakers
- 15 Martie, ora 2:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Denver Nuggets @ Los Angeles Lakers
- 15 Martie, ora 19:00, Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
- 22 Martie, ora 23:00, Portland Trail Blazers @ Denver Nuggets
- 23 Martie, ora 2:00 (noaptea de duminică spre luni), Minnesota Timberwolves @ Boston Celtics
- 30 Martie, ora 2:30 (noaptea de duminică spre luni), New York Knicks @ Oklahoma City Thunder
- 30 Martie, ora 5:00 (noaptea de duminică spre luni), Golden State Warriors @ Denver Nuggets
