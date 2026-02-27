Kevin Durant, bornă fabuloasă atinsă în NBA. Starul lui Rockets s-a alăturat unui club select din baschet - Antena Sport

Kevin Durant a devenit joi al şaselea jucător din istoria NBA care a depăşit borna de 32.000 de puncte înscrise pe parcursul carierei sale.

Durant a reuşit această performanţă în victoria obţinută în deplasare de echipa sa, Houston Rockets, cu scorul de 113-108, în faţa celor de la Orlando Magic, în cursul căreia a înscris 40 de puncte.

Durant se alătură unui club select grație performanței sale

În vârstă de 37 de ani, Kevin Durant intră astfel grupului select din care mai fac parte vedetele LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Michael Jordan şi Kobe Bryant, având acum un total de 32.006 de puncte.

Liderul lui Rockets l-a egalat totodată, cu această ocazie pe Kobe Bryant la numărul de meciuri cu cel puţin 30 de puncte marcate (431).

A historical night for KD ‼️

▪️ Reached 32,000 career points, becoming the sixth player in NBA history to do so.

▪️ Became the oldest player in franchise history to record a 40-pt game.

▪️ Notched the 431st 30-pt game of his career (ties Kobe Bryant for the fifth-most in NBA… https://t.co/qEuXPHQonT pic.twitter.com/9630VCNxLt

— NBA (@NBA) February 27, 2026