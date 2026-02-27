Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kevin Durant, bornă fabuloasă atinsă în NBA. Starul lui Rockets s-a alăturat unui club select din baschet - Antena Sport

Home | NBA | Kevin Durant, bornă fabuloasă atinsă în NBA. Starul lui Rockets s-a alăturat unui club select din baschet
VIDEO

Kevin Durant, bornă fabuloasă atinsă în NBA. Starul lui Rockets s-a alăturat unui club select din baschet

Andrei Nicolae Publicat: 27 februarie 2026, 10:28

Comentarii
Kevin Durant, bornă fabuloasă atinsă în NBA. Starul lui Rockets s-a alăturat unui club select din baschet

Kevin Durant, în timpul unui meci / Profimedia

Kevin Durant a devenit joi al şaselea jucător din istoria NBA care a depăşit borna de 32.000 de puncte înscrise pe parcursul carierei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Durant a reuşit această performanţă în victoria obţinută în deplasare de echipa sa, Houston Rockets, cu scorul de 113-108, în faţa celor de la Orlando Magic, în cursul căreia a înscris 40 de puncte.

Durant se alătură unui club select grație performanței sale

În vârstă de 37 de ani, Kevin Durant intră astfel grupului select din care mai fac parte vedetele LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Michael Jordan şi Kobe Bryant, având acum un total de 32.006 de puncte.

Liderul lui Rockets l-a egalat totodată, cu această ocazie pe Kobe Bryant la numărul de meciuri cu cel puţin 30 de puncte marcate (431).

Reclamă
Reclamă

Cele 40 de puncte înscrise joi seara de Durant au ajutat-o pe Rockets să refacă un deficit de 19 puncte şi să o învingă pe Magic, după o repriză secundă dominată de oaspeţi. Reed Sheppard a fost principalul partener al lui Durant în acest joc, contribuind cu 20 de puncte la succesul texanilor.

Houston Rockets ocupă locul al treilea în conferinţa de Vest, cu un bilanţ de 37 de victorii și 21 de înfrângeri, după campioana en-titre, Oklahoma City Thunder (45-15) şi San Antonio Spurs (43-16).

Orlango Magic, pentru care Desmond Bane a marcat 30 de puncte, se află pe poziţia a şasea în ierarhia Estului (31-27).

Destinația Anului în România 2026. Zona care a rămas punctul-cheie pentru turismul românescDestinația Anului în România 2026. Zona care a rămas punctul-cheie pentru turismul românesc
Reclamă

Sursa: Agerpres.ro

NBA se vede LIVE în AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, este transmisă exclusiv în România pe AntenaPLAY. Iată programul transmisiunilor partidelor din luna martie:

  • 1 Martie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors
  • 1 Martie, ora 22:30, Minnesota Timberwolves @ Denver Nuggets
  • 8 Martie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Golden State Warriors @ Oklahoma City Thunder
  • 8 Martie, ora 21:30, New York Knicks @ Los Angeles Lakers
  • 15 Martie, ora 2:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Denver Nuggets @ Los Angeles Lakers
  • 15 Martie, ora 19:00, Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
  • 22 Martie, ora 23:00, Portland Trail Blazers @ Denver Nuggets
  • 23 Martie, ora 2:00 (noaptea de duminică spre luni), Minnesota Timberwolves @ Boston Celtics
  • 30 Martie, ora 2:30 (noaptea de duminică spre luni), New York Knicks @ Oklahoma City Thunder
  • 30 Martie, ora 5:00 (noaptea de duminică spre luni), Golden State Warriors @ Denver Nuggets
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
Observator
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
U Cluj – Oțelul Galați, miză uriașă pentru play-off! Rezultat surpriză pentru FCSB: ”O să meargă foarte motivați la Cluj. Văd un egal”
Fanatik.ro
U Cluj – Oțelul Galați, miză uriașă pentru play-off! Rezultat surpriză pentru FCSB: ”O să meargă foarte motivați la Cluj. Văd un egal”
11:26
VIDEOLionel Messi, dărâmat pe teren din cauza unui fan. Un bodyguard l-a pus la pământ și pe argentinian
11:24
Laurenţiu Reghecampf face scandal în Rwanda: “Dacă un jucător moare pe teren, cine-i responsabil?”
11:12
Un fost campion cu FCSB știe cum roș-albaștrii au ajuns la un pas să rateze play-off-ul: “Aveau nevoie de el”
10:59
Thierry Henry, verdict dur după ce l-a văzut jucând pe Radu Drăguşin la Tottenham: “Misiune grea”
10:48
O zi în inima Euroligii de baschet
10:35
Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 2 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 3 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 4 Gigi Becali, replică la Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute” 5 UPDATEAdus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar 6 Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: “Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc