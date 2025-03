Alex Ovechkin a ajuns la 888 de goluri în NHL! Mai are nevoie de 6 reușite pentru a-l egala pe legendarul Wayne Gretzky - Antena Sport

Hocheistul rus a înscris 35 de goluri în 53 de meciuri disputate de la începutul actualului sezon regulat, din care Capitals mai are de disputat încă 13 partide.

Columbus Blue Jackets – Florida Panthers 0-1, după prelungiri

New Jersey Devils – Calgary Flames 3-5

New York Rangers – Toronto Maple Leafs 3-4

Ottawa Senators – Colorado Avalanche 1-5

Washington Capitals – Philadelphia Flyers 5-3

St Louis Blues – Vancouver Canucks 4-3, după prelungiri

Dallas Stars – Tampa Bay Lightning 2-3, după şuturile de departajare

Nashville Predators – Anaheim Ducks 1-4

Chicago Blackhawks – Los Angeles Kings 1-3

New York Islanders – Montreal Canadiens 4-3, după prelungiri

Edmonton Oilers – Winnipeg Jets 3-4, după prelungiri

Utah Hockey Club – Buffalo Sabres 5-2

Vegas Golden Knights – Boston Bruins 5-1

San Jose Sharks – Carolina Hurricanes 1-3

