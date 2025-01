Boston Bruins - Florida Panthers LIVE VIDEO (20:00). Boston vine pe terenul campioanei după şase înfrângeri la rând - Antena Sport

Meciul dintre Boston Bruins şi Florida Panthers va fi transmis în format LIVE VIDEO, de la ora 20:00, în AntenaPLAY.

Aceasta va fi a treia întâlnire dintre cele două echipe în actualul sezon. Primele două meciuri au avut loc în luna octombrie, iar Florida s-a impus atât acasă, cât şi în deplasare.

Boston Bruins – Florida Panthers LIVE VIDEO (20:00)

Înaintea partidei care va avea loc pe Amerant Bank Arena, echipa interimarului Joe Sacco traversează cea mai proastă perioadă a sezonului. Boston Bruins a ajuns la şase înfrângeri la rând. Chiar dacă suntem la jumătatea sezonului, cei de la Bruins tremură serios atunci când se gândesc la play-off.

Ultima victorie a lui Boston Bruins a venit pe 29 decembrie, pe teren propriu, cu Columbus Blue Jackets, scor 4-0. De atunci, Bruins a pierdut duelurile cu Washington Capitals, New York Rangers, New York Islanders, Toronto Maple Leafs, New York Islanders, Edmonton Oilers şi Tampa Bay Lightning.

Mai mult, la meciul cu Oilers, de pe teren propriu, fanii i-au huiduit pe jucătorii lui Sacco. În toate aceste partide, Boston a obţinut un singur punct, atunci când a pierdut în prelungiri cu Islanders.