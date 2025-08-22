"UEFA ar trebui să se impună". Mihai Stoica nu înțelege ce s-a întâmplat la Aberdeen - FCSB 2-2 - Antena Sport

FCSB a remizat în manșa tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au condus cu 2-0. În inferioritate numerică din prima repriză, după eliminarea lui Cisotti, campioana nu a rezistat până la final și a încasat două goluri pe terenul scoțienilor.

După meci, Mihai Stoica a făcut o scurtă analiză a tot ce s-a întâmplat atât în timpul partidei, cât și înainte de meci, vorbind inclusiv despre situația celor trei jucători care nu au reușit să joace.

Mihai Stoica: “E un deja-vu din play-off-ul de anul trecut”

FCSB a scăpat printre degete victoria contra celor de la Aberdeen pe Pittodrie Stadium. Deși au deschis scorul prin Daniel Bîrligea, elevii lui Elias Charalambous au primit o lovitură când Juri Cisotti a văzut direct “roșu” acordat relativ ușor de centralul partidei. Cu toate acestea, campioana a mai marcat o dată chiar după startul reprizei secunde, însă pe final a clacat și a încasat două goluri în minutele 61 și 90.

După meci, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, s-a arătat mulțumit de jocul prestat de oamenii lu Charalambous și l-a remarcat pe Bîrligea, care a reușit un gol și o pasă decisivă. Cât despre eliminarea lui Cisotti, conducătorul FCSB-ului e de părere că faultul italianului a fost la limita dintre eliminare și cartonaș galben.

Situația care l-a deranjat în schimb pe Stoica nu a ținut de ce s-a întâmplat pe teren, ci în afara sa, în contextul în care Radunovic, Ngezana și Alhassan nu au putut fi folosiți, deoarece erau jucători extracomunitari și nu au făcut rost din timp de vizele de muncă. Acest impediment a fost adus în discuție inclusiv de patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali.