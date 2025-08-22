"UEFA ar trebui să se impună". Mihai Stoica nu înțelege ce s-a întâmplat la Aberdeen - FCSB 2-2 - Antena Sport

Închide meniul
“UEFA ar trebui să se impună”. Mihai Stoica nu înțelege ce s-a întâmplat la Aberdeen – FCSB 2-2

Andrei Nicolae Publicat: 22 august 2025, 8:14

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia

FCSB a remizat în manșa tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au condus cu 2-0. În inferioritate numerică din prima repriză, după eliminarea lui Cisotti, campioana nu a rezistat până la final și a încasat două goluri pe terenul scoțienilor.

După meci, Mihai Stoica a făcut o scurtă analiză a tot ce s-a întâmplat atât în timpul partidei, cât și înainte de meci, vorbind inclusiv despre situația celor trei jucători care nu au reușit să joace.

Mihai Stoica: “E un deja-vu din play-off-ul de anul trecut”

FCSB a scăpat printre degete victoria contra celor de la Aberdeen pe Pittodrie Stadium. Deși au deschis scorul prin Daniel Bîrligea, elevii lui Elias Charalambous au primit o lovitură când Juri Cisotti a văzut direct “roșu” acordat relativ ușor de centralul partidei. Cu toate acestea, campioana a mai marcat o dată chiar după startul reprizei secunde, însă pe final a clacat și a încasat două goluri în minutele 61 și 90.

După meci, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, s-a arătat mulțumit de jocul prestat de oamenii lu Charalambous și l-a remarcat pe Bîrligea, care a reușit un gol și o pasă decisivă. Cât despre eliminarea lui Cisotti, conducătorul FCSB-ului e de părere că faultul italianului a fost la limita dintre eliminare și cartonaș galben.

Situația care l-a deranjat în schimb pe Stoica nu a ținut de ce s-a întâmplat pe teren, ci în afara sa, în contextul în care Radunovic, Ngezana și Alhassan nu au putut fi folosiți, deoarece erau jucători extracomunitari și nu au făcut rost din timp de vizele de muncă. Acest impediment a fost adus în discuție inclusiv de patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali.

În ceea ce privește meciul retur, de pe Arena Națională, Stoica a ținut să facă apel la suporteri să vină pe stadion și a remarcat o asemănare cu play-off-ul Europa League de anul trecut, când FCSB a eliminat-o pe LASK Linz.

Eliminarea lui Cisotti a fost și a rămas eliminare, este între galben și roșu. Dacă la pauză îmi spunea cineva că terminăm la egalitate, aș fi fost de acord. Nu vedeam cum pot marca ei, chiar dacă eram cu un om mai puțin.

După un început nu aș zice ezitant, în care am preferam să stăm jos și să-i lăsăm pe ei să joace, a fost o mișcare foarte inteligentă. I-am prins și le-am dat gol. Apoi, clar că a fost puțin mai complicat în a doua jumătate, însă ambele goluri vin pe o dinamică extraordinară, o tranziție ieșită din comun.

Bîrligea a făcut un meci senzațional, dar ca atitudine și implicare toți jucătorii sunt de felicitat. Au fost niște condiții ciudate, să ai trei jucători importanți în tribună nu putem accepta asta sub nicio formă.

Nu e vorba de muncă, nu au venit să muncească în Regatul Unit. Au venit să joace într-o competiție unde UEFA ar trebui să se impună. OK, ceva trebuie făcut, nu se poate continua așa, nu e normal.

Sper ca peste o săptămână să avem 40.000 de suporteri care să creeze o atmosferă de două ori mai puternică decât cea de azi, de aici.

La București, atmosfera a jucat fotbal de multe ori. Duelul va fi total schimbat față de cel de astăzi. Trebuie să marcăm, să câștigăm, e cumva un déjà-vu din play-off-ul de anul trecut.

Trebuie să ne calificăm, orice ar fi! Europa League este o competiție care adună echipe cu nume mari și care creează un entuziasm și pentru noi“, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

