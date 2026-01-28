Cel puțin un hat-trick pe zi în NHL! Statistica incredibilă din 2026 și povestea emoționantă din spatele numărului 28 - Antena Sport

Începutul anului 2026 s-a ridicat la nivelul așteptărilor în NHL, iar fanii hocheiului pe gheață din America de Nord s-au putut bucura de o mulțime de goluri. Mulți jucători din ligă se pregătesc și pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, acolo unde turneul de hochei va debuta pe 11 februarie, dar asta nu îi împiedică să continue să facă spectacol și în NHL.
În primele 27 de zile ale anului 2026 s-au înscris 28 de hat-trick-uri în NHL. Ultimul a fost cel de noaptea trecută, în meciul pe care Buffalo Sabres l-a câștigat pe terenul lui Toronto Maple Leafs, scor 7-4. Rasmus Dahlin, autorul a cinci puncte noaptea trecută, a reușit să înscrie primul său hat-trick în NHL și hat-trick-ul cu numărul 29 din 2026.
Rasmus Dahlin, primul hat-trick al carierei în NHL
Ultimele luni nu au fost însă deloc ușoare pentru căpitanul lui Buffalo Sabres. Carolina Matovac, logodnica suedezului, a anunțat luni că a pierdut sarcina vara trecută, din cauza unor probleme la inimă descoperite în timp ce se aflau în vacanță în Franța, care au dus și la un transplant la inimă. Ea a ales să facă acest anunț în ziua în care s-ar fi născut bebelușul.
24 de ore mai târziu, Rasmus Dahlin a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei. Aflat la al optulea sezon în NHL, suedezul a marcat primul său hat-trick în victoria de pe terenul lui Toronto Maple Leafs, la care se adaugă și alte două puncte.
FIRST CAREER HAT TRICK FOR RASMUS DAHLIN!! ⚔️ pic.twitter.com/stfB032E7z
— NHL (@NHL) January 28, 2026
“Nici nu știu să descriu în cuvinte, am nevoie de ceva timp să realizez ce s-a întâmplat. A fost un an nebun. Mă bucur foarte mult că sunt în această echipă”, a spus Dahlin, făcând o pauză, după care a continuat. “Frații mei (n.r. coechipierii de la Sabres) m-au ajutat în fiecare zi. Nu aș fi reușit să fac asta fără ei, cu siguranță”.
Rasmus Dahlin pots the empty-netter and has his first career hat-trick and a 5-point night 🙌 pic.twitter.com/MHR27yRjXU
— TSN (@TSN_Sports) January 28, 2026
Rasmus Dahlin a înscris astfel al 28-lea hat-trick al anului 2026 din NHL, iar lista este cu adevărat impresionantă. Acum, toată lumea se întreabă dacă se va ajunge la numărul 30 înainte de finalul lunii ianuarie.
Tot noaptea trecută, la meciul dintre Washington Capitals și Seattle Kraken, am fi putut asista la hat-trick-ul cu numărul 29 din luna ianuarie. Al treilea gol marcat de Jared McCann a fost însă anulat din cauza unei penalizări asupra lui Matty Beniers, pentru o crosă ridicată. Faza a stârnit multe discuții în mediul online. Rămas cu două goluri în cont în urma acestui meci, jucătorul lui Seattle a spus, cu zâmbetul pe buze: “Doar îmi pare rău pentru fanii care și-au aruncat șepcile pe gheață”.
The Matty Beniers high-sticking penalty happened 47 seconds before the Jared McCann goal.
The Kraken had long stretches of possession in between where the play should’ve been blown dead. How does that happen? pic.twitter.com/aIFGE8kABe
— Emerald City Hockey (@EmeraldCityHky) January 28, 2026
Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 23:00, va avea loc meciul dintre Winnipeg Jets şi Florida Panthers, în timp ce duminică, de la ora 22:00, se va disputa duelul Los Angeles Kings – Carolina Hurricanes.
