Cel puțin un hat-trick pe zi în NHL! Statistica incredibilă din 2026 și povestea emoționantă din spatele numărului 28 - Antena Sport

Începutul anului 2026 s-a ridicat la nivelul așteptărilor în NHL, iar fanii hocheiului pe gheață din America de Nord s-au putut bucura de o mulțime de goluri. Mulți jucători din ligă se pregătesc și pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, acolo unde turneul de hochei va debuta pe 11 februarie, dar asta nu îi împiedică să continue să facă spectacol și în NHL.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În primele 27 de zile ale anului 2026 s-au înscris 28 de hat-trick-uri în NHL. Ultimul a fost cel de noaptea trecută, în meciul pe care Buffalo Sabres l-a câștigat pe terenul lui Toronto Maple Leafs, scor 7-4. Rasmus Dahlin, autorul a cinci puncte noaptea trecută, a reușit să înscrie primul său hat-trick în NHL și hat-trick-ul cu numărul 29 din 2026.

Rasmus Dahlin, primul hat-trick al carierei în NHL

Ultimele luni nu au fost însă deloc ușoare pentru căpitanul lui Buffalo Sabres. Carolina Matovac, logodnica suedezului, a anunțat luni că a pierdut sarcina vara trecută, din cauza unor probleme la inimă descoperite în timp ce se aflau în vacanță în Franța, care au dus și la un transplant la inimă. Ea a ales să facă acest anunț în ziua în care s-ar fi născut bebelușul.

24 de ore mai târziu, Rasmus Dahlin a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei. Aflat la al optulea sezon în NHL, suedezul a marcat primul său hat-trick în victoria de pe terenul lui Toronto Maple Leafs, la care se adaugă și alte două puncte.

FIRST CAREER HAT TRICK FOR RASMUS DAHLIN!! ⚔️ pic.twitter.com/stfB032E7z

— NHL (@NHL) January 28, 2026