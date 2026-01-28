Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cel puțin un hat-trick pe zi în NHL! Statistica incredibilă din 2026 și povestea emoționantă din spatele numărului 28 - Antena Sport

Home | NHL | Cel puțin un hat-trick pe zi în NHL! Statistica incredibilă din 2026 și povestea emoționantă din spatele numărului 28
VIDEO

Cel puțin un hat-trick pe zi în NHL! Statistica incredibilă din 2026 și povestea emoționantă din spatele numărului 28

Alex Masgras Publicat: 28 ianuarie 2026, 13:32

Comentarii
Cel puțin un hat-trick pe zi în NHL! Statistica incredibilă din 2026 și povestea emoționantă din spatele numărului 28

Rasmus Dahlin, după ce a înscris în meciul cu Toronto Maple Leafs / Instagram Buffalo Sabres

Începutul anului 2026 s-a ridicat la nivelul așteptărilor în NHL, iar fanii hocheiului pe gheață din America de Nord s-au putut bucura de o mulțime de goluri. Mulți jucători din ligă se pregătesc și pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, acolo unde turneul de hochei va debuta pe 11 februarie, dar asta nu îi împiedică să continue să facă spectacol și în NHL.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În primele 27 de zile ale anului 2026 s-au înscris 28 de hat-trick-uri în NHL. Ultimul a fost cel de noaptea trecută, în meciul pe care Buffalo Sabres l-a câștigat pe terenul lui Toronto Maple Leafs, scor 7-4. Rasmus Dahlin, autorul a cinci puncte noaptea trecută, a reușit să înscrie primul său hat-trick în NHL și hat-trick-ul cu numărul 29 din 2026.

Rasmus Dahlin, primul hat-trick al carierei în NHL

Ultimele luni nu au fost însă deloc ușoare pentru căpitanul lui Buffalo Sabres. Carolina Matovac, logodnica suedezului, a anunțat luni că a pierdut sarcina vara trecută, din cauza unor probleme la inimă descoperite în timp ce se aflau în vacanță în Franța, care au dus și la un transplant la inimă. Ea a ales să facă acest anunț în ziua în care s-ar fi născut bebelușul.

24 de ore mai târziu, Rasmus Dahlin a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei. Aflat la al optulea sezon în NHL, suedezul a marcat primul său hat-trick în victoria de pe terenul lui Toronto Maple Leafs, la care se adaugă și alte două puncte.

Reclamă
Reclamă

“Nici nu știu să descriu în cuvinte, am nevoie de ceva timp să realizez ce s-a întâmplat. A fost un an nebun. Mă bucur foarte mult că sunt în această echipă”, a spus Dahlin, făcând o pauză, după care a continuat. “Frații mei (n.r. coechipierii de la Sabres) m-au ajutat în fiecare zi. Nu aș fi reușit să fac asta fără ei, cu siguranță”.

Rasmus Dahlin a înscris astfel al 28-lea hat-trick al anului 2026 din NHL, iar lista este cu adevărat impresionantă. Acum, toată lumea se întreabă dacă se va ajunge la numărul 30 înainte de finalul lunii ianuarie.

O țară vecină cu România oferă un ajutor de până la 20.000 € pentru mamele cu copii. Care sunt condițiileO țară vecină cu România oferă un ajutor de până la 20.000 € pentru mamele cu copii. Care sunt condițiile
Reclamă

Tot noaptea trecută, la meciul dintre Washington Capitals și Seattle Kraken, am fi putut asista la hat-trick-ul cu numărul 29 din luna ianuarie. Al treilea gol marcat de Jared McCann a fost însă anulat din cauza unei penalizări asupra lui Matty Beniers, pentru o crosă ridicată. Faza a stârnit multe discuții în mediul online. Rămas cu două goluri în cont în urma acestui meci, jucătorul lui Seattle a spus, cu zâmbetul pe buze: “Doar îmi pare rău pentru fanii care și-au aruncat șepcile pe gheață”.

Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 23:00, va avea loc meciul dintre Winnipeg Jets şi Florida Panthers, în timp ce duminică, de la ora 22:00, se va disputa duelul Los Angeles Kings – Carolina Hurricanes.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Unde poți cumpăra o casă în Europa la prețul unei mașini second-hand. Cea mai ieftină, doar 4.500 €
Observator
Unde poți cumpăra o casă în Europa la prețul unei mașini second-hand. Cea mai ieftină, doar 4.500 €
Teorie incredibilă despre cum s-a produs accidentul în care au murit suporterii PAOK Salonic. Titi Aur o contrazice: ”Nu se poate așa ceva!”
Fanatik.ro
Teorie incredibilă despre cum s-a produs accidentul în care au murit suporterii PAOK Salonic. Titi Aur o contrazice: ”Nu se poate așa ceva!”
14:21
“Nu se poate aşa ceva” Titi Aur a reacţionat după informaţiile legate de posibila cauză a accidentului!
14:17
Ultima etapă de Champions League (LIVE TEXT, 22:00). 18 meciuri se joacă la aceeași oră. Cum arată clasamentul
13:53
Mesajul celor mai vechi ultraşi ai lui AEK după tragedia din România, în care 7 fani ai rivalei PAOK au murit
13:41
Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele Australian Open. Duel “de foc” cu Novak Djokovic pentru finală
13:19
Kurt Zouma şi-a găsit echipă! Cu cine e aproape să semneze fostul jucător al lui CFR Cluj
13:17
VideoÎncăierare generală la partida lui Oklahoma City Thunder din NBA. Tensiuni și la Phoenix Suns – Brooklyn Nets
Vezi toate știrile
1 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 2 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 3 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 4 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 5 VIDEODramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi 6 VIDEOGestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România
Citește și
Cele mai citite
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euroOrașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro