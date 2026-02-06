Florida Panthers, eşec categoric cu Tampa Bay Lightning. Încăierare generală pe gheaţă - Antena Sport

Închide meniul
Florida Panthers, eşec categoric cu Tampa Bay Lightning. Încăierare generală pe gheaţă
VIDEO

Publicat: 6 februarie 2026, 15:17

Încăierare generală în Tampa Bay Lightning - Florida Panthers/ Getty Images

Florida Panthers, deţinătoarea Cupei Stanley, a fost învinsă fără drept de apel în deplasare, cu scorul de 6-1, de rivala Tampa Bay Lightning, în ultima seară de meciuri din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL) înaintea startului Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Partida a fost live în AntenaPLAY.

Pontus Holmberg şi Oliver Bjorkstrand au reuşit câte un gol şi un assist pentru gruparea din Tampa (Florida), care a câştigat 19 dintre ultimele 21 de meciuri disputate şi domină Conferinţa de Est a NHL, cu 78 de puncte acumulate în 55 de meciuri.

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 1-6

Tampa Bay Lightning se află la egalitate de puncte cu ocupanta locului secund în clasament, Carolina Hurricanes, care s-a impus la rândul ei, cu scorul de 2-0, pe patinoarul formaţiei New York Rangers. Hurricanes are însă 57 de partide disputate.

Repriza a treia a fost oprită după o încăierare generală:

Florida Panthers, campioana NHL în ultimele două sezoane, se află pe poziţia a 14-a în ierarhia Estului, cu 61 de puncte din 57 de meciuri, iar şansele de a mai prinde play-off-ul s-au redus simţitor.

Rezultate:

  • Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins 2-5
  • New Jersey Devils – New York Islander 1-3
  • New York Rangers – Carolina Hurricanes 0-2
  • Philadelphia Flyers – Ottawa Senators 1-2
  • Washington Capitals – Nashville Predators 4-2
  • Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 6-1
