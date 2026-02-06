Florida Panthers, eşec categoric cu Tampa Bay Lightning. Încăierare generală pe gheaţă - Antena Sport

Florida Panthers, deţinătoarea Cupei Stanley, a fost învinsă fără drept de apel în deplasare, cu scorul de 6-1, de rivala Tampa Bay Lightning, în ultima seară de meciuri din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL) înaintea startului Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Partida a fost live în AntenaPLAY.
Pontus Holmberg şi Oliver Bjorkstrand au reuşit câte un gol şi un assist pentru gruparea din Tampa (Florida), care a câştigat 19 dintre ultimele 21 de meciuri disputate şi domină Conferinţa de Est a NHL, cu 78 de puncte acumulate în 55 de meciuri.
Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 1-6
Tampa Bay Lightning se află la egalitate de puncte cu ocupanta locului secund în clasament, Carolina Hurricanes, care s-a impus la rândul ei, cu scorul de 2-0, pe patinoarul formaţiei New York Rangers. Hurricanes are însă 57 de partide disputate.
Repriza a treia a fost oprită după o încăierare generală:
Florida Panthers, campioana NHL în ultimele două sezoane, se află pe poziţia a 14-a în ierarhia Estului, cu 61 de puncte din 57 de meciuri, iar şansele de a mai prinde play-off-ul s-au redus simţitor.
Rezultate:
- Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins 2-5
- New Jersey Devils – New York Islander 1-3
- New York Rangers – Carolina Hurricanes 0-2
- Philadelphia Flyers – Ottawa Senators 1-2
- Washington Capitals – Nashville Predators 4-2
- Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 6-1
- Tampa Bay Lightning, “remontada” în faţa lui Boston Bruins! Victorie la loviturile de departajare în faţa a 64.000 de spectatori
- Columbus Blue Jackets, a cincea victorie la rând în NHL. Campioana Florida Panthers, învinsă acasă
- Cel puțin un hat-trick pe zi în NHL! Statistica incredibilă din 2026 și povestea emoționantă din spatele numărului 28
- Beckett Sennecke, primul hat-trick al carierei! Anaheim Ducks a ajuns la 7 victorii consecutive
- Colorado Avalanche – Toronto Maple Leafs 4-1. Cea mai bună echipă din NHL şi-a regăsit forma!