Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 7-8. Meciul sezonului în NHL! Răsturnări de situaţie şi 102 minute de penalizare - Antena Sport

Home | NHL | Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 7-8. Meciul sezonului în NHL! Răsturnări de situaţie şi 102 minute de penalizare
VIDEO

Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 7-8. Meciul sezonului în NHL! Răsturnări de situaţie şi 102 minute de penalizare

Alex Masgras Publicat: 9 martie 2026, 11:49

Comentarii
Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 7-8. Meciul sezonului în NHL! Răsturnări de situaţie şi 102 minute de penalizare

Doan, după ce a marcat golul de 8-7 în Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres / Contul de X NHL

Tampa Bay Lightning şi Buffalo Sabres s-au întâlnit pentru a treia oară în acest sezon şi au oferit unul dintre cele mai tari meciuri ale stagiunii. Buffalo s-a impus cu 8-7, la capătul unui meci cu răsturnări de situaţie, bătăi şi 102 minute de penalizare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma acestui succes, Buffalo Sabres a ajuns pe primul loc în Divizia Atlantic şi se află pe locul 5 în NHL. Cei de la Sabres nu au mai fost în acest punct al sezonului în primele cinci echipe ale ligii din sezonul 2006/07, atunci când au încheiat pe primul loc sezonul regulat. Ultima oară când au lideri în divizia lor s-a întâmplat în aprilie 2010.

Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 7-8

În urmă cu doar o săptămână, Tampa Bay s-a impus cu 6-2 în faţa lui Buffalo, la capătul unui meci dur, în care jucătorii de la Bolts, unii dintre cei mai duri din NHL, au făcut tot posibilul de a-i provoca pe cei de la Sabres. Acelaşi lucru l-au încercat şi în meciul de noaptea trecută jucătorii lui Jon Cooper, dar au primit o replică dură din partea lui Buffalo. Prima bătaie a avut loc după doar 5 minute de joc, după intrarea dură a lui Brandon Hagel la Tage Thompson.

Reclamă
Reclamă

Întreaga echipă a lui Sabres a sărit în apărarea coechipierului lor, iar căpitanul Rasmus Dahlin şi Darren Raddysh şi-au aruncat mănuşile. Ulterior, jucătorii lui Tampa Bay au continuat să provoace şi au iniţiat alte câteva bătăi.

Buffalo Sabres conducea cu 3-0 după 25 de minute de joc, toate golurile gazdelor fiind marcat în superioritate numerică. Doan, Zucker şi Tuch au marcat pentru Buffalo.

Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"
Reclamă

Corey Perry, revenit la Tampa Bay, a redus din diferenţă, dar Tuch a dus scorul la 4-1, după jumătatea reprizei a doua. În ultimele 8 minute ale perioadei a doua, Tampa Bay a marcat de trei ori, prin Kucherov, Girgensons şi Moser, restabilind egalitatea.

În debutul reprizei a treia, Tampa Bay a preluat conducerea, graţie lui Kucherov, care a marcat după doar 59 de secunde. Cinci minute mai târziu, Brayden Point a fost creditat cu gol, după ce Power şi-a trimis pucul în propria poartă, iar oaspeţii aveau un avans de două goluri.

Nebunia a continuat în repriza a treia, când Sam Carrick a redus din diferenţă, dar Brandon Hegel a dus scorul la 7-5 pentru Tampa Bay, cu 10 minute şi 12 secunde rămase din partidă. Din nou, Buffalo a marcat trei goluri la rând, prin Dahlin, Zucker şi Doan, reuşind să obţină victoria la capătul unui meci de povestit nepoţilor.

După 64 de partide disputate în acest sezon, Buffalo Sabres ocupă prima poziţie în Divizia Atlantic, cu 84 de puncte. Pe locul secund în divizie se află Tampa Bay Lightning, cu 82 de puncte, dar şi cu două meciuri mai puţin disputate.

Hocheiul din NHL revine în AntenaPLAY la finalul săptămânii. Sâmbătă, de la ora 19:00, va avea loc meciul dintre Anaheim Ducks şi Ottawa Senators. Duminică, de la ora 21:00, se va juca partida St. Louis Blues – Winnipeg Jets.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
Observator
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
11:43
Gigi Becali, întâlnire decisivă cu Mirel Rădoi: “Trebuie să mă consult la căpăţână!” Obiectivul la FCSB
11:18
Adi Ilie critică deja strategia lui Gigi Becali: “Mirel Rădoi, două luni? Prea puțin! Totul este făcut pe grabă”
11:00
Verdictul specialistului după penalty-ul cerut de Chivu şi Inter în prelungirile derby-ului cu Milan
10:46
VIDEOImagini şocante în Brazilia! 23 de cartonaşe roşii, după ce jucătorii şi-au cărat pumni şi picioare pe teren
10:31
VideoJose Mourinho a răbufnit după Benfica – FC Porto 2-2: “M-a făcut trădător de 50 de ori! În trecut erau la picioarele mele”
10:21
“Am vorbit cu Pițurcă”. Gigi Becali a făcut schimbarea pe bancă după ce a discutat cu el
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 2 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 3 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 4 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali 5 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 6 Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB. Cu cine va juca în atac. Gigi Becali a dat informaţiile
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor