Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 7-8. Meciul sezonului în NHL! Răsturnări de situaţie şi 102 minute de penalizare - Antena Sport

Tampa Bay Lightning şi Buffalo Sabres s-au întâlnit pentru a treia oară în acest sezon şi au oferit unul dintre cele mai tari meciuri ale stagiunii. Buffalo s-a impus cu 8-7, la capătul unui meci cu răsturnări de situaţie, bătăi şi 102 minute de penalizare.
În urma acestui succes, Buffalo Sabres a ajuns pe primul loc în Divizia Atlantic şi se află pe locul 5 în NHL. Cei de la Sabres nu au mai fost în acest punct al sezonului în primele cinci echipe ale ligii din sezonul 2006/07, atunci când au încheiat pe primul loc sezonul regulat. Ultima oară când au lideri în divizia lor s-a întâmplat în aprilie 2010.
We have a new team holding top spot in the Atlantic Division ‼️
The last time the @BuffaloSabres held top spot in their division at this stage of a season (1,006 GP) or later was April 11, 2010, when they won the Northeast Division in Lindy Ruff’s first stint with the team.… pic.twitter.com/gmyiwKC8oF
— NHL Public Relations (@NHLPR) March 9, 2026
Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 7-8
În urmă cu doar o săptămână, Tampa Bay s-a impus cu 6-2 în faţa lui Buffalo, la capătul unui meci dur, în care jucătorii de la Bolts, unii dintre cei mai duri din NHL, au făcut tot posibilul de a-i provoca pe cei de la Sabres. Acelaşi lucru l-au încercat şi în meciul de noaptea trecută jucătorii lui Jon Cooper, dar au primit o replică dură din partea lui Buffalo. Prima bătaie a avut loc după doar 5 minute de joc, după intrarea dură a lui Brandon Hagel la Tage Thompson.
ONE OF THE MOST ENTERTAINING GAMES YOU WILL EVER SEE!!
15 GOALS AND A COMBINED 102 PENALTY MINUTES IN SABRES-LIGHTNING 🤯 pic.twitter.com/LsCZTCcGBp
— ESPN (@espn) March 9, 2026
Întreaga echipă a lui Sabres a sărit în apărarea coechipierului lor, iar căpitanul Rasmus Dahlin şi Darren Raddysh şi-au aruncat mănuşile. Ulterior, jucătorii lui Tampa Bay au continuat să provoace şi au iniţiat alte câteva bătăi.
Multiple fights in the first 10 minutes of Sabres-Lightning 😳
Absolute chaos to start the game 😲 pic.twitter.com/tipPchA7HV
— SportsCenter (@SportsCenter) March 8, 2026
Buffalo Sabres conducea cu 3-0 după 25 de minute de joc, toate golurile gazdelor fiind marcat în superioritate numerică. Doan, Zucker şi Tuch au marcat pentru Buffalo.
Corey Perry, revenit la Tampa Bay, a redus din diferenţă, dar Tuch a dus scorul la 4-1, după jumătatea reprizei a doua. În ultimele 8 minute ale perioadei a doua, Tampa Bay a marcat de trei ori, prin Kucherov, Girgensons şi Moser, restabilind egalitatea.
În debutul reprizei a treia, Tampa Bay a preluat conducerea, graţie lui Kucherov, care a marcat după doar 59 de secunde. Cinci minute mai târziu, Brayden Point a fost creditat cu gol, după ce Power şi-a trimis pucul în propria poartă, iar oaspeţii aveau un avans de două goluri.
Nebunia a continuat în repriza a treia, când Sam Carrick a redus din diferenţă, dar Brandon Hegel a dus scorul la 7-5 pentru Tampa Bay, cu 10 minute şi 12 secunde rămase din partidă. Din nou, Buffalo a marcat trei goluri la rând, prin Dahlin, Zucker şi Doan, reuşind să obţină victoria la capătul unui meci de povestit nepoţilor.
JOSH DOAN GIVES BUFFALO AN 8-7 LEAD LATE!!!!!
SOOOOOOOO MANY GOALS! pic.twitter.com/DDD1Pryyii
— NHL (@NHL) March 9, 2026
După 64 de partide disputate în acest sezon, Buffalo Sabres ocupă prima poziţie în Divizia Atlantic, cu 84 de puncte. Pe locul secund în divizie se află Tampa Bay Lightning, cu 82 de puncte, dar şi cu două meciuri mai puţin disputate.
A game we will certainly be talking about for a long, long time! 🤩 pic.twitter.com/PM248LOJds
— NHL (@NHL) March 9, 2026
Hocheiul din NHL revine în AntenaPLAY la finalul săptămânii. Sâmbătă, de la ora 19:00, va avea loc meciul dintre Anaheim Ducks şi Ottawa Senators. Duminică, de la ora 21:00, se va juca partida St. Louis Blues – Winnipeg Jets.
