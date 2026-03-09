Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 7-8. Meciul sezonului în NHL! Răsturnări de situaţie şi 102 minute de penalizare - Antena Sport

Corey Perry, revenit la Tampa Bay, a redus din diferenţă, dar Tuch a dus scorul la 4-1, după jumătatea reprizei a doua. În ultimele 8 minute ale perioadei a doua, Tampa Bay a marcat de trei ori, prin Kucherov, Girgensons şi Moser, restabilind egalitatea.

În debutul reprizei a treia, Tampa Bay a preluat conducerea, graţie lui Kucherov, care a marcat după doar 59 de secunde. Cinci minute mai târziu, Brayden Point a fost creditat cu gol, după ce Power şi-a trimis pucul în propria poartă, iar oaspeţii aveau un avans de două goluri.

Nebunia a continuat în repriza a treia, când Sam Carrick a redus din diferenţă, dar Brandon Hegel a dus scorul la 7-5 pentru Tampa Bay, cu 10 minute şi 12 secunde rămase din partidă. Din nou, Buffalo a marcat trei goluri la rând, prin Dahlin, Zucker şi Doan, reuşind să obţină victoria la capătul unui meci de povestit nepoţilor.

JOSH DOAN GIVES BUFFALO AN 8-7 LEAD LATE!!!!!

SOOOOOOOO MANY GOALS! pic.twitter.com/DDD1Pryyii

— NHL (@NHL) March 9, 2026

După 64 de partide disputate în acest sezon, Buffalo Sabres ocupă prima poziţie în Divizia Atlantic, cu 84 de puncte. Pe locul secund în divizie se află Tampa Bay Lightning, cu 82 de puncte, dar şi cu două meciuri mai puţin disputate.

A game we will certainly be talking about for a long, long time! 🤩 pic.twitter.com/PM248LOJds

— NHL (@NHL) March 9, 2026

Hocheiul din NHL revine în AntenaPLAY la finalul săptămânii. Sâmbătă, de la ora 19:00, va avea loc meciul dintre Anaheim Ducks şi Ottawa Senators. Duminică, de la ora 21:00, se va juca partida St. Louis Blues – Winnipeg Jets.