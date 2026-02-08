CIO, anunţ despre prezenţa jucătorilor din NHL la următoarele Jocuri Olimpice: "Construim o relaţie" - Antena Sport

Jucătorii din liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL) au început să sosească la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina pentru prima lor participare la olimpiada de iarnă în decurs de 12 ani, dar Comitetul Internaţional Olimpic speră că ei vor deveni o prezenţă constantă pentru ediţiile viitoare, potrivit Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Participarea la Jocurile Olimpice la fiecare patru ani pentru jucătorii din NHL este departe de a fi garantată, din cauza întreruperilor în programul ligii nord-americane din luna respectivă, a costurilor de asigurare şi a celor contractuale, a opoziţiei exprimate de proprietarii cluburilor sau pe fondul altor obstacole insurmontabile din trecut.

Reprezentanţii CIO, încrezători că jucătorii din NHL vor reveni la Jocurile Olimpice de iarnă din 2030

Înţelegerea de anul trecut dintre NHL, Federaţia Internaţională de Hochei (IIHF) şi Asociaţia Jucătorilor din NHL (NHLPA) a deschis drumul pentru revenirea în acest an la Jocurile Olimpice a jucătorilor din liga nord-americană de hochei, fiind pentru prima dată când aceştia participă după JO de la Soci, din 2014.

CIO speră că acest demers va marca debutul unei prezenţe continue la Jocurile Olimpice a hocheiştilor din NHL.

“Ceea ce facem este să construim o relaţie… când este vorba despre jucători care desigur s-au exprimat tranşant că vor să participe”, a spus, duminică, Pierre Ducrey, directorul sportiv al CIO, în cadrul unei conferinţe de presă.