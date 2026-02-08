CIO, anunţ despre prezenţa jucătorilor din NHL la următoarele Jocuri Olimpice: "Construim o relaţie" - Antena Sport

Jucătorii din liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL) au început să sosească la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina pentru prima lor participare la olimpiada de iarnă în decurs de 12 ani, dar Comitetul Internaţional Olimpic speră că ei vor deveni o prezenţă constantă pentru ediţiile viitoare, potrivit Reuters.
Participarea la Jocurile Olimpice la fiecare patru ani pentru jucătorii din NHL este departe de a fi garantată, din cauza întreruperilor în programul ligii nord-americane din luna respectivă, a costurilor de asigurare şi a celor contractuale, a opoziţiei exprimate de proprietarii cluburilor sau pe fondul altor obstacole insurmontabile din trecut.
Reprezentanţii CIO, încrezători că jucătorii din NHL vor reveni la Jocurile Olimpice de iarnă din 2030
Înţelegerea de anul trecut dintre NHL, Federaţia Internaţională de Hochei (IIHF) şi Asociaţia Jucătorilor din NHL (NHLPA) a deschis drumul pentru revenirea în acest an la Jocurile Olimpice a jucătorilor din liga nord-americană de hochei, fiind pentru prima dată când aceştia participă după JO de la Soci, din 2014.
CIO speră că acest demers va marca debutul unei prezenţe continue la Jocurile Olimpice a hocheiştilor din NHL.
“Ceea ce facem este să construim o relaţie… când este vorba despre jucători care desigur s-au exprimat tranşant că vor să participe”, a spus, duminică, Pierre Ducrey, directorul sportiv al CIO, în cadrul unei conferinţe de presă.
“Credem în continuare în faptul că având aici cei mai buni jucători şi permiţându-le să fie pe scena cea mai înaltă a competiţiei, putem genera mai multe beneficii pentru organizaţiile noastre implicate lucrând împreună”, a mai spus Ducrey.
CIO apreciază că vizibilitatea pe care sportul o va obţine în cadrul Jocurilor Olimpice va ajuta la obţinerea unei expuneri mai mari a ligii pe plan internaţional oferind în acelaşi timp un impuls important pentru Jocurile Olimpice.
“Acordul pentru 2026 include negocieri pentru 2030”
Nu există o decizie fermă pentru revenirea jucătorilor din NHL şi la Jocurile Olimpice de iarnă din 2030 din Alpii francezi alta decât posibilitatea de a discuta despre acest lucru după ediţia din acest an de la Milano-Cortina ca parte a înţelegerii de anul trecut.
“Acordul pe care l-am semnat pentru 2026 include deja şi negocieri pentru ediţia din 2030. Vrem cu adevărat să facem ca această relaţie să se întindă pe o durată mai lungă de timp”, a mai spus Ducrey.
“Simţim că acesta este lucrul potrivit de făcut. Şi anume că trebuie să colaborăm pentru a ne asigura că cei mai sportivi din lume nu sunt lipsiţi de şansa de a fi prezenţi la fiecare ediţie a Jocurilor de acum înainte”, a concluzionat Pierre Ducrey.
Turneul masculin de hochei pe gheaţă de la Milano Cortina începe pe 11 februarie, urmând ca meciul pentru medalia de aur să se dispute pe 22 februarie, în ultima zi a Jocurilor Olimpice. Meciurile din NHL se vor relua pe 25 februarie. Cele mai tari meciuri din cea mai puternică ligă de hochei pe gheaţă din lume se văd LIVE în AntenaPLAY.
- Valentin Creţu, cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice! A încheiat pe locul 15 la sanie
- Primele vești despre starea lui Lindsey Vonn după căzătura de la Jocurile Olimpice. Anunțul venit din spital
- “Cam ciudat!” Marea greşeală a organizatorilor după căzătura lui Lindsey Vonn la Milano Cortina 2026: “Nimeni nu a făcut asta”
- Reacţia fiului lui Ion Ţiriac când a văzut imaginile teribile cu accidentul lui Lindsey Vonn
- “Duşmanii Italiei” Giorgia Meloni a răbufnit când a văzut ce s-a putut întâmpla în Milano în timpul JO