„Ne-am înțeles”. Giuseppe Marotta, anunț de ultim moment despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, a făcut un anunț despre viitorul lui Cristi Chivu. Acesta a dezvăluit că românul a semnat deja prelungirea contractului cu nerazzurrii.
Presa din Italia dezvăluia că Inter va anunța oficial acest lucru pe 5 iunie. Cu toate acestea, Giuseppe Marotta a transmis că totul va fi făcut public în câteva zile.
Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Inter până în 2028
Giuseppe Marotta a fost prezent la tragerea la sorți a țintarului noului sezon de Serie A, care va începe în august, cu Inter în postura de campioana en-titre. Președintele nerazzurrilor a dezvăluit la acest eveniment faptul că Cristi Chivu a semnat deja noul contract, valabil până în 2028.
„Chivu și-a prelungit deja contractul până în 2028, o vom anunța în următoarele zile”, a declarat Giuseppe Marotta, conform gazzetta.it.
Cristi Chivu a reușit eventul cu Inter, în primul său sezon pe banca nerazzurrilor. Antrenorul român a preluat echipa în vara trecută, despărțindu-se de Parma și înlocuindu-l pe Simone Inzaghi.
După ce a semnat prelungirea contractului cu Inter, Cristi Chivu și-a asigurat și o mărire de salariu. Concret, antrenorul român va încasa de acum patru milioane de euro pe an, dublu față de cât avea menționat în precedenta înțelegere cu nerazzurrii. Totodată, fostul internațional român va avea rol de manager, urmând să aibă un cuvânt mai greu de spus în privința transferurilor.
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