„Ne-am înțeles”. Giuseppe Marotta, anunț de ultim moment despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, a făcut un anunț despre viitorul lui Cristi Chivu. Acesta a dezvăluit că românul a semnat deja prelungirea contractului cu nerazzurrii.

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Presa din Italia dezvăluia că Inter va anunța oficial acest lucru pe 5 iunie. Cu toate acestea, Giuseppe Marotta a transmis că totul va fi făcut public în câteva zile.

Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Inter până în 2028

Giuseppe Marotta a fost prezent la tragerea la sorți a țintarului noului sezon de Serie A, care va începe în august, cu Inter în postura de campioana en-titre. Președintele nerazzurrilor a dezvăluit la acest eveniment faptul că Cristi Chivu a semnat deja noul contract, valabil până în 2028.

„Chivu și-a prelungit deja contractul până în 2028, o vom anunța în următoarele zile”, a declarat Giuseppe Marotta, conform gazzetta.it.

Cristi Chivu a reușit eventul cu Inter, în primul său sezon pe banca nerazzurrilor. Antrenorul român a preluat echipa în vara trecută, despărțindu-se de Parma și înlocuindu-l pe Simone Inzaghi.