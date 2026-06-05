Panică la naționala Germaniei! S-a accidentat grav și poate rata Cupa Mondială: „Arată rău”

Alertă în cantonamentul naționalei Germaniei, cu doar șase zile înainte de startul Campionatului Mondial. Lennart Karl, puștiul-minune al celor de la Bayern Munchen, s-a accidentat și ar putea rata prezența la turneul final.

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Julian Nagelsmann a vorbit despre situația fotbalistului de 18 ani și a explicat că primul verdict este unul care îi poate pune în pericol participarea la Mondialul american.

Lennart Karl, accidentare gravă la naționala Germaniei

Panică în cantonamentul naționalei Germaniei, cu doar câteva zile înainte de startul Campionatului Mondial. Lennart Karl a suferit o accidentare serioasă și ar putea rata participarea la turneul final.

Anunțul a fost făcut chiar de către selecționerul Julian Nagelsmann. Germania va juca sâmbătă un amical cu SUA, iar primul joc de la Cupa Mondială este programat pe data de 14 iunie, contra selecționatei din Curacao.

„Nu arată bine. A fost la spital și va face investigații. Trebuie să așteptăm diagnosticul și să vedem dacă poate juca la Campionatul Mondial sau dacă trebuie să chemăm un înlocuitor”, a declarat Julian Nagelsmann.