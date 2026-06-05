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Jucătorul Țării Galilor a remarcat un „tricolor”, înaintea amicalului cu România: „A arătat că are calitate”

Viviana Moraru Publicat: 5 iunie 2026, 22:14

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Jucătorul Țării Galilor a remarcat un tricolor”, înaintea amicalului cu România: A arătat că are calitate”

Jucătorii României, la începutul unui meci/ Sport Pictures

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Fotbalistul echipei naţionale a Ţării Galilor, Ethan Ampadu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă la un meci dificil împotriva României, dar a subliniat că el şi colegii săi sunt pregătiţi. El l-a remarcat pe Radu Drăgușin, care însă a fost lăsat „acasă” de Gică Hagi pentru acest duel.

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“Focusul nostru în aceste meciuri amicale este să ne ridicăm nivelul, să ne îmbunătăţim relaţiile de joc şi să învăţăm din greşelile din trecut pentru a fi pregătiţi de Liga Naţiunilor. Radu Drăguşin (n.r. – jucător în Anglia, la Tottenham) a arătat că are calităţi, l-am urmărit de când a venit în Premier League. Este un jucător muncitor împotriva căruia este greu să joci. Aşa că mâine împotriva României va fi dificil, o adevărată luptă. Dar noi toţi suntem pregătiţi. Am analizat naţionala României şi pot spune că are mulţi jucători de valoare”, a precizat el.

Radu Drăgușin, remarcat de Ethan Ampadu înainte de România – Țara Galilor

Ethan Ampadu a menţionat că se simte confortabil pe orice poziţie îl va folosi selecţionerul Craig Bellamy.

“Eu mă simt confortabil jucând pe mai multe poziţii pentru că am posibilitatea să învăţ ceea ce este specific pentru fiecare dintre ele. Am astfel posibilitatea să îmi îmbunătăţesc jocul, am multe de învăţat. Eu pe asta mă concentrez, să învăţ. Iar cu cât voi fi folosit pe mai multe posturi, cu atât deprinderile mele vor fi mai bune“, a explicat Ampadu, care evoluează de cele mai multe ori fundaş central sau mijlocaş la închidere.

Echipa naţională a României întâlneşte selecţionata Ţării Galilor, sâmbătă, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua din Capitală, într-o partidă amicală. Acesta este al doilea meci al lui Gheorghe Hagi de la revenirea la conducerea primei reprezentative, după remiza din deplasare, scor 1-1, cu Georgia de marţi seara.

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