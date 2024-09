"E păcat!" I-a fost alături un deceniu lui Bernadette Szocs şi a spus totul după marea dezamăgire din viaţa vedetei - Antena Sport

Galerie (45) "E păcat!" I-a fost alături un deceniu lui Bernadette Szocs şi a spus totul după marea dezamăgire din viaţa vedetei Bernadette Szocs, în timpul unui interviu Marian Filipaş i-a fost alături un deceniu lui Bernadette Szocs şi a spus totul după marea dezamăgire din viaţa vedetei. Cei doi au lucrat în perioada în care a pregătit-o la Centrul Național Olimpic de Pregătire a Juniorilor de la Bistrița. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ajuns la 57 de ani, antrenorul a vorbit despre dezamăgirea echipei României la Jocurile Olimpice. Filipaş susţine că fetele noastre au primit tot sprijinul Federaţiei Române de Tenis de Masă. Bernie are 29 de ani şi fostul ei colaborator anunţă că ar putea evolua şi la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028. „E păcat!” I-a fost alături un deceniu lui Bernadette Szocs şi a spus totul după marea dezamăgire din viaţa vedetei „Părerea mea este că se putea mai bine. Acum, motivele, după război mulți viteji se arată. Și la echipe, unde au fost niște culoare. Nu vreau să intru în detalii. S-au făcut greșeli, dar este treaba federației să afle cine a greșit. E păcat, pentru că au avut un diamant și l-au cam spart. Bernie ar mai putea duce un ciclu olimpic. Și Eliza, la 36 de ani ar mai putea, dar depinde de ea și cine o sfătuiește și cum o pregătește. Eu știu că din partea federației au avut tot ce au vrut și tot ce nu au vrut. Poate lucrurile se puteau face mult mai bine spre finalul pregătirii Jocurilor Olimpice„, a spus Filipaş, citat de iamsport.ro. Reclamă

Reclamă

Bernadette Szocs, după eliminarea României de la Jocurile Olimpice 2024

Bernadette Szocs a vorbit după eliminarea României de la Jocurile Olimpice 2024, în urma eşecului 2-3 cu India. Cea mai bună jucătoare a noastră susţine că diferenţa a fost făcută în primele două meciuri.

„Din păcate, diferenţa s-a făcut în primele două meciuri. Acolo ne-ar fi trebuit foarte mult unul dintre cele două meciuri, pentru că ştiam că va fi o întâlnire foarte dificilă împotriva lor. De fiecare dată am avut meciuri strânse cu India. Din păcate azi nu ne-a ieşit, au condus cu 2-0 apoi, am încercat să revenim, dar ştiam că dacă ajungem la un 2-2 este dificil.

Sunt tare dezamăgită, nici nu pot exprima în cuvinte. Încă nu realizez 100% ce s-a întâmplat, adică nu vreau să accept situaţia, chiar dacă deja s-a întâmplat. Am foarte multe de învăţat de aici de la Jocurile Olimpice de la Paris. Mă motivează, am o ambiţie în plus.

Reclamă

Chiar nu am niciun regret faţă de ceea ce am făcut la aceste Jocuri, pentru că am lăsat totul deoparte şi am făcut totul pentru tenisul de masă. Acum ştiu că trebuie să mă antrenez şi mai mult. Trebuie să acceptăm că am avut noi o zi mai slabă şi ele o zi mai bună. Eu nu voi renunţa însă la visul meu cel mare. Mai am patru ani la dispoziţie şi sunt convinsă că într-o zi va deveni realitate”, a explicat jucătoarea română. Echipa feminină de tenis a României a fost învinsă de India cu scorul de 3-2, luni, în optimile de finală şi a încheiat astfel participarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

Reclamă