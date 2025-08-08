Kuai Man - Bernadette Szocs, 12:05, LIVE VIDEO. Românca, duel "de foc" cu a patra jucătoare a lumii! - Antena Sport

Meciul Kuai Man – Bernadette Szocs este în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 12:05 (ora României), în optimile WTT Champions Yokohama 2025. Cea mai valoroasă jucătoare din România, Bernadette Szocs, aflată pe locul 16 mondial, o va întâlni pe chinezoaica ce se află pe locul 4 în clasamentul mondial.

Partida are loc în optimile competiţiei de simplu feminin de la WTT Champions Yokohama 2025, turneu transmis în exclusivitate în România în AntenaPLAY.

Kuai Man – Bernadette Szocs LIVE VIDEO

Bernadette Szocs a impresionat cu evoluţia din debutul de la WTT Champions Yokohama 2025. Românca a învins-o cu 3-1 pe Ying Han. Scorul pe seturi a fost 5-11, 11-7, 11-9, 11-6 în favoarea româncei.

Va fi prima întâlnire între Bernie Szocs şi Kuai Man. În prima partidă disputată la WTT Champions Yokohama 2025, Kuai Man a învins-o, tot cu 3-1, pe sud-coreeana Nayeong Kim (19 ani),

La WTT Champions Yokohama a participat şi Elizabeta Samara. Ea a părăsit competiţia în primul tur, fiind învinsă de canadianca Mo Zhang, cu 3-1 la seturi.