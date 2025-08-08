Kuai Man - Bernadette Szocs, 12:05, LIVE VIDEO. Românca, duel "de foc" cu a patra jucătoare a lumii! - Antena Sport

Închide meniul
Kuai Man – Bernadette Szocs, 12:05, LIVE VIDEO. Românca, duel “de foc” cu a patra jucătoare a lumii!

Publicat: 8 august 2025, 20:29

Kuai Man – Bernadette Szocs, 12:05, LIVE VIDEO. Românca, duel de foc cu a patra jucătoare a lumii!

Bernadette Szocs / Profimedia Images

Meciul Kuai Man – Bernadette Szocs este în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 12:05 (ora României), în optimile WTT Champions Yokohama 2025. Cea mai valoroasă jucătoare din România, Bernadette Szocs, aflată pe locul 16 mondial, o va întâlni pe chinezoaica ce se află pe locul 4 în clasamentul mondial.

Partida are loc în optimile competiţiei de simplu feminin de la WTT Champions Yokohama 2025, turneu transmis în exclusivitate în România în AntenaPLAY.

Kuai Man – Bernadette Szocs LIVE VIDEO

Bernadette Szocs a impresionat cu evoluţia din debutul de la WTT Champions Yokohama 2025. Românca a învins-o cu 3-1 pe Ying Han. Scorul pe seturi a fost 5-11, 11-7, 11-9, 11-6 în favoarea româncei.

Va fi prima întâlnire între Bernie Szocs şi Kuai Man. În prima partidă disputată la WTT Champions Yokohama 2025, Kuai Man a învins-o, tot cu 3-1, pe sud-coreeana Nayeong Kim (19 ani),

La WTT Champions Yokohama a participat şi Elizabeta Samara. Ea a părăsit competiţia în primul tur, fiind învinsă de canadianca Mo Zhang, cu 3-1 la seturi.

Turneul WTT Champions Yokohama, cu premii totale de 500.000 de dolari, regăseşte nume mari pe cele două tablouri, cum ar fi Sun Yingsha, Wang Manyu, Chen Xingtong, Wang Yidi, Lin Shidong, Wang Chuqin sau Tomozaku Harimoto.

Turneul are şi o miză financiară importantă: campionii vor fi recompensaţi cu 40.000 de dolari şi 1.000 de puncte în clasamentul mondial, în timp ce finaliştii vor primi un cec de 20.000 de dolari şi 700 de puncte. Accederea în semifinale e recompensată cu 11.750 de dolari şi 350 de puncte.

