Angelique Kerber, mesaj superb pentru Simona Halep, la 8 ani de la semifinala uriaşă de la Australian Open - Antena Sport

Angelique Kerber a postat pe reţelele de socializare un clip cu un punct câştigat într-unul dintre cele mai grele meciuri ale carierei, semifinala cu Simona Halep, de la Australian Open 2018.
Au trecut astfel 8 ani de la o partidă în care cele două au dat totul, iar Simo a fost cea care s-a impus, cu un dramatic 9-7 în setul decisiv, la capătul unui meci în care românca a avut 50 de lovituri direct câştigătoare.
Angelique Kerber, mesaj superb pentru Simona Halep
“Ne întoarcem în 2018, în semifinalele de la Australian Open, la una dintre cele mai mari bătălii ale carierei mele! Respect uriaş pentru Simona Halep”, a fost mesajul fostei campioane din Germania.
Simona a fost cea care a trecut mai departe, fiind învinsă apoi în marea finală de Caroline Wozniacki, cea care îi fura atunci lui Halep şi fotoliul de lider în clasamentul mondial.
În duelul cu prietena Kerber, deţinătoare de 3 turnee de Grand Slam, setul 3 a fost unul cu adevărat dramatic, care a durat 70 de minute. La 5-4, Simona a ratat două mingi de meci pe serviciul adversarei, care apoi a făcut break şi a servit pentru meci. Simo a salvat două mingi de meci şi s-a impus ulterior cu 6-3, 4-6, 9-7.
Rivalitatea dintre cele două a fost una superbă, situaţia la meciuri directe oprindu-se la 6-6. Alte două meciuri importante au fost finala de la Doha 2014, adjudecată de româncă şi sfertul de la Wimbledon 2016, unde învingătoare a ieşit germanca.
- “Te întorci în competiţii?” Răspunsul misterios dat de Serena Williams, la trei ani de la retragere
- Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala de la Australian Open 2026. Victorii clare în semifinale
- “Lipsă de respect” Novak Djokovic s-a enervat la conferinţa de presă!
- Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele Australian Open. Duel “de foc” cu Novak Djokovic pentru finală
- Novak Djokovic, calificare cu noroc în semifinalele Australian Open. Lorenzo Musetti s-a retras la 2-0 la seturi