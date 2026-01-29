Angelique Kerber, mesaj superb pentru Simona Halep, la 8 ani de la semifinala uriaşă de la Australian Open - Antena Sport

Simona Halep şi Angelique Kerber, după semifinala de la Australian Open 2018

Angelique Kerber a postat pe reţelele de socializare un clip cu un punct câştigat într-unul dintre cele mai grele meciuri ale carierei, semifinala cu Simona Halep, de la Australian Open 2018.

Au trecut astfel 8 ani de la o partidă în care cele două au dat totul, iar Simo a fost cea care s-a impus, cu un dramatic 9-7 în setul decisiv, la capătul unui meci în care românca a avut 50 de lovituri direct câştigătoare.

Angelique Kerber, mesaj superb pentru Simona Halep

“Ne întoarcem în 2018, în semifinalele de la Australian Open, la una dintre cele mai mari bătălii ale carierei mele! Respect uriaş pentru Simona Halep”, a fost mesajul fostei campioane din Germania.

Simona a fost cea care a trecut mai departe, fiind învinsă apoi în marea finală de Caroline Wozniacki, cea care îi fura atunci lui Halep şi fotoliul de lider în clasamentul mondial.