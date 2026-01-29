Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Angelique Kerber, mesaj superb pentru Simona Halep, la 8 ani de la semifinala uriaşă de la Australian Open - Antena Sport

Home | Tenis | Angelique Kerber, mesaj superb pentru Simona Halep, la 8 ani de la semifinala uriaşă de la Australian Open

Angelique Kerber, mesaj superb pentru Simona Halep, la 8 ani de la semifinala uriaşă de la Australian Open

Dan Roșu Publicat: 29 ianuarie 2026, 12:24

Comentarii
Angelique Kerber, mesaj superb pentru Simona Halep, la 8 ani de la semifinala uriaşă de la Australian Open

Simona Halep şi Angelique Kerber, după semifinala de la Australian Open 2018

Angelique Kerber a postat pe reţelele de socializare un clip cu un punct câştigat într-unul dintre cele mai grele meciuri ale carierei, semifinala cu Simona Halep, de la Australian Open 2018.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Au trecut astfel 8 ani de la o partidă în care cele două au dat totul, iar Simo a fost cea care s-a impus, cu un dramatic 9-7 în setul decisiv, la capătul unui meci în care românca a avut 50 de lovituri direct câştigătoare.

Angelique Kerber, mesaj superb pentru Simona Halep

“Ne întoarcem în 2018, în semifinalele de la Australian Open, la una dintre cele mai mari bătălii ale carierei mele! Respect uriaş pentru Simona Halep”, a fost mesajul fostei campioane din Germania.

Simona a fost cea care a trecut mai departe, fiind învinsă apoi în marea finală de Caroline Wozniacki, cea care îi fura atunci lui Halep şi fotoliul de lider în clasamentul mondial.

Reclamă
Reclamă

În duelul cu prietena Kerber, deţinătoare de 3 turnee de Grand Slam, setul 3 a fost unul cu adevărat dramatic, care a durat 70 de minute. La 5-4, Simona a ratat două mingi de meci pe serviciul adversarei, care apoi a făcut break şi a servit pentru meci. Simo a salvat două mingi de meci şi s-a impus ulterior cu 6-3, 4-6, 9-7.

Rivalitatea dintre cele două a fost una superbă, situaţia la meciuri directe oprindu-se la 6-6. Alte două meciuri importante au fost finala de la Doha 2014, adjudecată de româncă şi sfertul de la Wimbledon 2016, unde învingătoare a ieşit germanca.

Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lumeToţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
Observator
Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
Gigi Becali, mesaj războinic pentru Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova: „Vor sări fulgii din ei! Eu sunt leul leilor, spulber tot!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, mesaj războinic pentru Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova: „Vor sări fulgii din ei! Eu sunt leul leilor, spulber tot!”
14:13
“S-a minunat şi el când a aflat”. Impresarul lui Radu Drăguşin, noi detalii despre viitorul românului la Tottenham
14:07
De pe locul 11 în clasament, Gigi Becali amenință Dinamo, Rapid și Craiova: “Le vor sări fulgii”
13:43
„The Gold”, serialul BAFTA cu Hugh Bonneville, este disponibil acum în AntenaPLAY
13:38
VIDEOLeBron James, în lacrimi după meciul cu Cleveland Cavaliers. Anunţ despre retragere al starului de la Lakers
13:34
“Vine tsunami!” Marius Șumudică spune că Gigi Becali a luat o decizie cu “risc mare de tot” la FCSB
13:11
Cât de gravă este accidentarea lui Ștefan Baiaram și cât lipsește
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” 6 Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul