Sorana Cîrstea, eliminată de la Indian Wells, după ce câştigase primul set - Antena Sport

Sorana Cîrstea, numărul 38 mondial, a fost eliminată, duminică seară, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.

Sorana Cîrstea e OUT de la Indian Wells

Cîrstea a fost învinsă de favorita 14, sportiva cehă Linda Noskova (14 WTA), scor 6-7 (5), 6-4, 6-4. Meciul a durat două ore şi 23 de minute.

Tot duminică, Jaqueline Cristian, locul 35 WTA, a fost eliminată în turul trei de liderul WTA Arina Sabalenka (Belarus), scor 6-4, 6-1.

Pentru participarea în turul trei la simplu, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea au obţinut câte 61.865 de dolari şi 65 de puncte.