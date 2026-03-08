Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorana Cîrstea, eliminată de la Indian Wells, după ce câştigase primul set - Antena Sport

Home | Tenis | Sorana Cîrstea, eliminată de la Indian Wells, după ce câştigase primul set

Sorana Cîrstea, eliminată de la Indian Wells, după ce câştigase primul set

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 23:00

Comentarii
Sorana Cîrstea, eliminată de la Indian Wells, după ce câştigase primul set

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci - Profimedia Images

Sorana Cîrstea, numărul 38 mondial, a fost eliminată, duminică seară, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea e OUT de la Indian Wells

Cîrstea a fost învinsă de favorita 14, sportiva cehă Linda Noskova (14 WTA), scor 6-7 (5), 6-4, 6-4. Meciul a durat două ore şi 23 de minute.

Tot duminică, Jaqueline Cristian, locul 35 WTA, a fost eliminată în turul trei de liderul WTA Arina Sabalenka (Belarus), scor 6-4, 6-1.

Pentru participarea în turul trei la simplu, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea au obţinut câte 61.865 de dolari şi 65 de puncte.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să vină pe banca FCSB-ului în locul lui Elias Charalambous?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Observator
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Câți copii are Zlatan Ibrahimovic. Marele campion e cu 11 ani mai mic decât soția sa
Fanatik.ro
Câți copii are Zlatan Ibrahimovic. Marele campion e cu 11 ani mai mic decât soția sa
22:50
LIVE SCOREAC Milan – Inter 1-0. “Rossonerii” sunt acum la 7 puncte de echipa lui Chivu
22:49
Gigi Becali anunţă o maşinărie uriaşă la FCSB, cu Mirel Rădoi şi Adi Ilie. “Meme a pregătit biroul”
22:40
Tudor Băluţă a aflat la interviu de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Ce a putut spune
22:36
“Simt că putem să fim campioni”. Alex Dobre, declarație de luptă după Rapid – Universitatea Craiova 1-1
22:25
Jandarmii au dat DIN GREŞEALĂ cu gaze lacrimogene pe Giuleşti şi Mircea Lucescu a fugit de urgenţă de la meci
22:15
Nicuşor Bancu i-a criticat pe fanii Rapidului care ar fi scandat împotriva lui Ştefan Baiaram
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 2 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 3 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali 4 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 5 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 6 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis