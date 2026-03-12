Novak Djokovic, OUT de la Indian Wells! Eşec în optimi - Antena Sport

Novak Djokovic a fost eliminat în optimile de finală ale turneului Indian Wells Masters 1000 (California, SUA), miercuri, de deţinătorul titlului, britanicul Jack Draper.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Draper s-a impus cu scorul de 4-6, 6-4, 7-6 (7/5).

Novak Djokovic, OUT de la Indian Wells

Sârbul în vârstă de 38 de ani, cu 24 de titluri de Grand Slam şi finalist la Australian Open în ianuarie, a cedat în faţa numărului 14 mondial după un meci intens de 2 ore şi 35 de minute. De cinci ori câştigător în deşertul californian, „Nole” nu a mai ridicat trofeul din 2016 şi nu a mai ajuns în sferturile de finală de atunci.

Campion en-titre, dar recent revenit în circuit după o absenţă de peste şase luni (accidentare la braţ), Draper îl va înfrunta pe rusul Daniil Medvedev (30 de ani, locul 11) în sferturile de finală.

Toate sferturile de finală din ambele tablouri vor avea loc joi. Numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz, a obţinut a 15-a victorie consecutivă în 2026, învingându-l pe norvegianul Casper Ruud cu 6-1, 7-6 (7/2).