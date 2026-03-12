Novak Djokovic, OUT de la Indian Wells! Eşec în optimi - Antena Sport

Novak Djokovic a fost eliminat în optimile de finală ale turneului Indian Wells Masters 1000 (California, SUA), miercuri, de deţinătorul titlului, britanicul Jack Draper.
Draper s-a impus cu scorul de 4-6, 6-4, 7-6 (7/5).
Novak Djokovic, OUT de la Indian Wells
Sârbul în vârstă de 38 de ani, cu 24 de titluri de Grand Slam şi finalist la Australian Open în ianuarie, a cedat în faţa numărului 14 mondial după un meci intens de 2 ore şi 35 de minute. De cinci ori câştigător în deşertul californian, „Nole” nu a mai ridicat trofeul din 2016 şi nu a mai ajuns în sferturile de finală de atunci.
Campion en-titre, dar recent revenit în circuit după o absenţă de peste şase luni (accidentare la braţ), Draper îl va înfrunta pe rusul Daniil Medvedev (30 de ani, locul 11) în sferturile de finală.
Toate sferturile de finală din ambele tablouri vor avea loc joi. Numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz, a obţinut a 15-a victorie consecutivă în 2026, învingându-l pe norvegianul Casper Ruud cu 6-1, 7-6 (7/2).
Campionul en-titre la Australian Open, dublu câştigător în California (2023 şi 2024), este primul jucător ATP care ajunge în cinci sferturi de finală la turneu înainte de a împlini 23 de ani. Joi, îl va înfrunta pe britanicul Cameron Norrie (30 de ani, clasat pe locul 29), campionul din 2021.
Victorie pentru Iga Swiatek
Numărul 2 mondial, Iga Swiatek, dublă campioană în deşertul californian (2022 şi 2024), a învins-o pe cehoaica Karolina Muchova (nr. 13) cu 6-2, 6-0 şi va juca împotriva Elinei Svitolina (31 de ani, nr. 9), care beneficiat de abandonul Katerinei Siniakova, la scorul de 6-1, 1-1 în favoarea ucrainenei.
Americanca Jessica Pegula (nr. 5) a avansat şi ea în runda a patra, învingând-o pe elveţiaca Belinda Bencic cu 6-3, 7-6 (7/5) şi o va înfrunta pe Elena Rîbakina, campioana de la Australian Open.
