După ce a eliminat-o pe Hailey Baptiste miercuri seară în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Miami (6-4, 6-4), numărul 1 mondial Aryna Sabalenka se alătură în semifinale rivalei sale Elena Rybakina, pentru o reeditare a finalei foarte disputate de la Indian Wells, câştigată acum două săptămâni de jucătoarea din Belarus (3-6, 6-3, 7-6 [6]).
Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, semifinală de lux la Miami
Datorită acestei victorii, numărul 1 mondial se califică astfel într-o semifinală foarte aşteptată împotriva lui Rybakina (începând de la ora 2:30 vineri dimineaţa, ora României), pentru ceea ce va fi a 17-a lor confruntare.
În 2026, jucătoarea din Kazahstan a câştigat finala Openului Australiei, în timp ce jucătoarea din Belarus a câştigat ultima lor confruntare din California în urmă cu mai puţin de două săptămâni.
