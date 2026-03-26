După ce a eliminat-o pe Hailey Baptiste miercuri seară în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Miami (6-4, 6-4), numărul 1 mondial Aryna Sabalenka se alătură în semifinale rivalei sale Elena Rybakina, pentru o reeditare a finalei foarte disputate de la Indian Wells, câştigată acum două săptămâni de jucătoarea din Belarus (3-6, 6-3, 7-6 [6]).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, semifinală de lux la Miami

Datorită acestei victorii, numărul 1 mondial se califică astfel într-o semifinală foarte aşteptată împotriva lui Rybakina (începând de la ora 2:30 vineri dimineaţa, ora României), pentru ceea ce va fi a 17-a lor confruntare.

În 2026, jucătoarea din Kazahstan a câştigat finala Openului Australiei, în timp ce jucătoarea din Belarus a câştigat ultima lor confruntare din California în urmă cu mai puţin de două săptămâni.