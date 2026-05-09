Surpriză la WTA Roma! Campioana en-titre, eliminată în turul al treilea

Surpriză mare în turul al treilea la Mastersul de la Roma, acolo unde Jasmine Paolini a fost eliminată după un meci de aproape trei ore de Elise Mertens.

Campioană anul trecut la Foro Italico, sportiva din Italia a fost învinsă după o dispută epuizantă, asta deși câștigase primul set cu scorul de 6-4.

Final de drum pentru Jasmine Paolini (8 WTA), sportiva care cucerise anul trecut titlul la Foro Italico, atât în proba de simplu, cât și în proba de dublu feminin.

Italianca a fost învinsă sâmbătă în trei seturi de Elise Mertens (22 WTA), scor 6-4, (5)6-7, 3-6, la capătul unui meci ce a durat două ore și 44 de minute.

Elise Mertens knocks out last year's winner Jasmine Paolini 🚨#IBI26 pic.twitter.com/ddwjGHogEi

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 9, 2026