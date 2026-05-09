Surpriză la WTA Roma! Campioana en-titre, eliminată în turul al treilea

Surpriză mare în turul al treilea la Mastersul de la Roma, acolo unde Jasmine Paolini a fost eliminată după un meci de aproape trei ore de Elise Mertens.
Campioană anul trecut la Foro Italico, sportiva din Italia a fost învinsă după o dispută epuizantă, asta deși câștigase primul set cu scorul de 6-4.
Jasmine Paolini, eliminată de Elise Mertens la Roma
Final de drum pentru Jasmine Paolini (8 WTA), sportiva care cucerise anul trecut titlul la Foro Italico, atât în proba de simplu, cât și în proba de dublu feminin.
Italianca a fost învinsă sâmbătă în trei seturi de Elise Mertens (22 WTA), scor 6-4, (5)6-7, 3-6, la capătul unui meci ce a durat două ore și 44 de minute.
Elise Mertens knocks out last year's winner Jasmine Paolini 🚨#IBI26 pic.twitter.com/ddwjGHogEi
— Roland-Garros (@rolandgarros) May 9, 2026
- Jaqueline Cristian, eliminată în turul al doilea la Roma! Învinsă de fosta lideră WTA după un meci de peste 3 ore
- Surpriză uriașă la Roma! Novak Djokovic, eliminat în turul al doilea de un sportiv venit din calificări
- Gabriela Ruse, eliminată de la Roma de Jelena Ostapenko! Românca ajunsese pe tablou ca lucky loser
- Sorana Cîrstea, calificare fulgerătoare în turul 3 la WTA Roma! Românca a pierdut doar două gameuri
- Aryna Sabalenka amenință cu boicotul, înainte de Roland Garros. Mesaj categoric: „Merităm să fim plătite mai bine”