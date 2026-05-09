Istorie! Recordurile fabuloase doborâte de Sorana Cîrstea după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka la Roma

Andrei Nicolae Publicat: 9 mai 2026, 20:06

Sorana Cîrstea / Getty Images

Sorana Cîrstea a atins o serie de borne fantastice după ce a reușit să o învingă pe Aryna Sabalenka în turul al treilea al turneului WTA 1000 de la Roma. Veterana de 36 de ani a intrat în istoria tenisului odată cu succesul contra bielorusei care se află pe primul loc în ierarhia WTA.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Roma după ce s-a impus în trei seturi în fața Arynei Sabalenka. Românca s-a impus la capătul a 2 ore și 14 minute, scor 2-6, 6-3, 7-5.

Recordurile doborâte de Cîrstea odată cu accederea în optimile de la Roma

Odată cu succesul fabulos de la Foro Italico, Cîrstea a bifat o serie de realizări fantastice care se leagă de vârsta sa. De când ierarhiile WTA au fost apărut în premieră în 1975, românca de 36 de ani și 28 de zile a devenit cea mai în vârstă tenismenă care reușește să:

  • Învingă numărul 1 mondial pe zgură;
  • Reușește să revină de la 0-1 într-un meci cu numărul 1 mondial;
  • Obține prima ei victorie în fața numărului 1 mondial.

În plus, pe același principiu, de când clasamentul WTA a fost publicat pentru prima dată, Cîrstea a devenit a cincea cea mai în vârstă tenismenă care să obțină o victorie contra liderului mondial. Pe primul loc se află Serena Williams, care a reușit asta la 37 de ani și 110 zile.

Pentru performanța extraordinară realizată până acum la Foro Italico, Sorana va primi un cec în valoare de €79,510. Viitoarea adversară a româncei va fi Linda Noskova (13 WTA), care a trecut în turul precedent de Oleksandra Oliynykova, scor 6-1, 6-3.

