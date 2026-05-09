Sorana Cîrstea, victorie senzațională în fața Arynei Sabalenka! Românca este în optimi la Foro Italico

Sorana Cîrstea pare să fie în cea mai bună formă a carierei, deși a anunțat acum ceva timp că este ultimul an în circuitul mondial pentru ea. Românca s-a calificat în optimile turneului de la Roma, dar asta după ce a înregistrat o victorie de senzație.
Sportiva noastră, ocupantă a locului 27 mondial, a învins-o în turul al treilea pe nimeni alta decât Aryna Sabalenka, lidera ierarhiei WTA, campioană la Brisbane, Indian Wells și Miami în 2026.
Sorana Cîrstea a eliminat-o pe Aryna Sabalenka
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile Mastersului de la Roma, după o victorie istorică obținută în fața Arynei Sabalenka, ocupanta primului loc în ierarhia WTA.
După un prim set pierdut în fața jucătoarei din Belarus, scor 2-6, românca a revenit incredibil și a trimis meciul în decisiv, după un 6-3 în actul secund.
Locul pentru optimi s-a dat în urma unui set decisiv fantastic făcut de experimentata jucătoare a României, care s-a impus în cele din urmă la capătul unui joc ce a durat două ore și cinci minute, cu 7-5.
Pentru performanța extraordinară realizată până acum la Foro Italico, Sorana va primi un cec în valoare de €79,510. Viitoarea adversară a româncei va fi Linda Noskova (13 WTA), care a trecut în turul precedent de Oleksandra Oliynykova, scor 6-1, 6-3.
