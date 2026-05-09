Sorana Cîrstea, victorie senzațională în fața Arynei Sabalenka! Românca este în optimi la Foro Italico

Sorana Cîrstea pare să fie în cea mai bună formă a carierei, deși a anunțat acum ceva timp că este ultimul an în circuitul mondial pentru ea. Românca s-a calificat în optimile turneului de la Roma, dar asta după ce a înregistrat o victorie de senzație.

Sportiva noastră, ocupantă a locului 27 mondial, a învins-o în turul al treilea pe nimeni alta decât Aryna Sabalenka, lidera ierarhiei WTA, campioană la Brisbane, Indian Wells și Miami în 2026.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile Mastersului de la Roma, după o victorie istorică obținută în fața Arynei Sabalenka, ocupanta primului loc în ierarhia WTA.

După un prim set pierdut în fața jucătoarei din Belarus, scor 2-6, românca a revenit incredibil și a trimis meciul în decisiv, după un 6-3 în actul secund.

Locul pentru optimi s-a dat în urma unui set decisiv fantastic făcut de experimentata jucătoare a României, care s-a impus în cele din urmă la capătul unui joc ce a durat două ore și cinci minute, cu 7-5.