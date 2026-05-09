“Poate așa nu mă mai retrag”. Sorana Cîrstea, savuroasă după ce a răpus-o pe Sabalenka la Roma

Sorana Cîrstea a fost un “munte” de fericire după ce a obținut o victorie uriașă în fața liderului mondial, Aryna Sabaleka, în turul 3 de la turneul WTA 1000 de la Roma. Tenismena de 36 de ani le-a mulțumit celor prezenți în arenă și a vorbit și despre retragerea ei din circuit care va avea loc la finalul acestui sezon.

Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Roma după ce s-a impus în trei seturi în fața Arynei Sabalenka. Românca s-a impus la capătul a 2 ore și 14 minute, scor 2-6, 6-3, 7-5.

Reacția lui Sorana Cîrstea după victoria de vis în fața Sabalenkăi

După meci, sportiva din Târgoviște a acordat o reacție “la cald” de pe teren și a vorbit despre munca pe care a depus-o pentru a ajunge la acel rezultat. Atunci când a fost întrebată cum ar putea să se răzgândească și să nu se mai retragă în 2026, Cîrstea a oferit un răspuns savuros: triumful la turneul de la Foro Italico.

“Sunt foarte fericită. E numărul 1 în lume, nu are nevoie de nicio introducere, de nicio recomandare. Muncesc foarte mult, deci e foarte plăcut să obții un asemenea rezultat.

(n.r. Sorana, știm că ăsta e ultimul tău an din circuit. Nu putem face nimic ca să te răzgândești?) Poate dacă voi câștiga acest turneu, mă mai gândesc. Vreau să le mulțumesc tuturor, într-adevăr, sunt niște spectatori minunați.