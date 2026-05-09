"Poate așa nu mă mai retrag". Sorana Cîrstea, savuroasă după ce a răpus-o pe Sabalenka la Roma

Andrei Nicolae Publicat: 9 mai 2026, 19:48

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci / Hepta

Sorana Cîrstea a fost un “munte” de fericire după ce a obținut o victorie uriașă în fața liderului mondial, Aryna Sabaleka, în turul 3 de la turneul WTA 1000 de la Roma. Tenismena de 36 de ani le-a mulțumit celor prezenți în arenă și a vorbit și despre retragerea ei din circuit care va avea loc la finalul acestui sezon.

Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Roma după ce s-a impus în trei seturi în fața Arynei Sabalenka. Românca s-a impus la capătul a 2 ore și 14 minute, scor 2-6, 6-3, 7-5.

Reacția lui Sorana Cîrstea după victoria de vis în fața Sabalenkăi

După meci, sportiva din Târgoviște a acordat o reacție “la cald” de pe teren și a vorbit despre munca pe care a depus-o pentru a ajunge la acel rezultat. Atunci când a fost întrebată cum ar putea să se răzgândească și să nu se mai retragă în 2026, Cîrstea a oferit un răspuns savuros: triumful la turneul de la Foro Italico.

Sunt foarte fericită. E numărul 1 în lume, nu are nevoie de nicio introducere, de nicio recomandare. Muncesc foarte mult, deci e foarte plăcut să obții un asemenea rezultat.

(n.r. Sorana, știm că ăsta e ultimul tău an din circuit. Nu putem face nimic ca să te răzgândești?) Poate dacă voi câștiga acest turneu, mă mai gândesc. Vreau să le mulțumesc tuturor, într-adevăr, sunt niște spectatori minunați.

Ce simt aici la Roma mi se pare imposibil de pus în cuvinte, îmi place enorm turneul, iubesc oamenii, îmi place temperamentul lor și pasiunea pentru sport“, a spus românca, potrivit digisport.ro.

Pentru performanța extraordinară realizată până acum la Foro Italico, Sorana va primi un cec în valoare de €79,510. Viitoarea adversară a româncei va fi Linda Noskova (13 WTA), care a trecut în turul precedent de Oleksandra Oliynykova, scor 6-1, 6-3.

Ionuţ a murit nevinovat încercând să evite o maşină intrată pe contrasens. Momentul accidentului din Gorj
