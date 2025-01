Carlos Alcaraz ştie unde a pierdut meciul cu Novak Djokovic de la Australian Open: "L-am lăsat. Asta a fost cea mai mare greşeală" - Antena Sport

Carlos Alcaraz a făcut propria analiză a meciului pierdut în faţa lui Novak Djokovic, în sferturile de finală de la Australian Open 2025. Sârbul s-a impus cu 4-6, 6-4, 6-3, 6-4, la capătul a 3 ore şi 35 de minute de joc.

Djokovic conduce cu 5-4 întâlnirile directe cu Carlos Alcaraz, iar spaniolul regretă şansa pe care a avut-o pe Rod Laver Arena.

Carlos Alcaraz regretă că i-a permis lui Djokovic să revină în meci: „Ar fi trebuit să pun presiune pe el”

Alcaraz a câştigat primul set imediat după un timeout medical cerut de sârb. Djokovic nu se simţea excelent, dar a reuşit să revină în setul secund după ce a devenit mai agresiv. Asta a fost cea mai mare greşeală, crede Alcaraz, care regretă că nu a găsit o soluţie prin care să oprească ascensiunea sârbului în setul secund care i-a dat încredere pentru tot restul meciului:

„Am simţit că eram în controlul meciului şi l-am lăsat să revină. Asta a fost cea mai mare greşeală a mea. În setul al doilea a trebuit să joc puţin mai bine, să îl duc şi mai mult la limită. Nu am făcut-o.

Am văzut că el are probleme când se mişca în setul secund. Ar fi trebuit să pun presiune pe el, dar nu am făcut-o. După aceea, cred că el s-a simţit din ce în ce mai bine şi a jucat la un nivel grozav. Asta a fost cea mai mare greşeală.