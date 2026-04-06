Sorana Cîrstea se menţine pe locul 29 în clasamentul WTA! Jaqueline Cristian a urcat două poziţii

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, se menţine pe locul 29 în clasamentul WTA, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia dată publicităţii luni.

Sorana Cîrstea, aflată în ultimul an al carierei, are 1.459 puncte.

Jaqueline Cristian a urcat două locuri şi este pe 33, cu 1.382 puncte.

Gabriela Ruse a coborât patru locuri şi este pe 87, cu 840 de puncte, iar Irina Begu a coborât un loc şi ocupă poziţia 181, cu 399 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea a coborât un loc şi este pe 54 (1.490 puncte).