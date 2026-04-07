Numărul 1 mondial, spaniolul Carlos Alcaraz, a început fără emoţii apărarea titlului său la turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dominându-l pe argentinianul Sebastian Baez, locul 65 mondial, în două seturi, 6-1, 6-3, marţi, în turul al doilea, informează AFP.
La fel ca italianul Jannik Sinner, numărul 2 mondial, puţin mai devreme, spaniolul a avut un start foarte bun în primul turneu major pe zgură al sezonului. Alcaraz s-a impus după o oră şi 10 minute în duelul cu Baez, care are în palmares şapte titluri pe zgură şi l-a învins în primul tur pe veteranul elveţian Stan Wawrinka.
Carlos Alcaraz, în turul 2 la Monte Carlo
Alcaraz va juca în runda următoare cu câştigătorul meciului dintre argentinianul Tomas Martin Etcheverry (30 ATP) şi francezul Terence Atmane (45 ATP).
Marţi, Sinner l-a spulberat pe francezul Ugo Humbert, locul 34 mondial, cu 6-3, 6-0, marţi, în turul al doilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, după o oră de joc.
După impresionantul său “Sunshine double” reuşit în martie la turneele ATP Masters 1.000 de la Indian Wells şi Miami, italianul va juca în runda următoare la Monte Carlo cu învingătorul dintre argentinianul Francisco Cerundolo (19) şi cehul Tomas Machac (N.53).
- Sorana Cîrstea, calificare fără emoții în optimile WTA Linz! Ce bani a încasat și cu cine se poate întâlni mai departe
- Jaqueline Cristian, OUT din primul tur la WTA Linz. Românca, eliminată de o jucătoare venită din calificări
- Sorana Cîrstea se menţine pe locul 29 în clasamentul WTA! Jaqueline Cristian a urcat două poziţii
- Mariano Navone, campion la Țiriac Open 2026! Cu câți bani s-a ales argentinianul după succesul de la București
- Kei Nishikori se retrage din activitate la 36 de ani