Gabriela Ruse s-a calificat în sferturi la Linz! A revenit în faţa unei foste semifinaliste la Australian Open

Gabriela Ruse (87 WTA) s-a calificat în sferturile de finală de la Linz. Românca a învins-o în optimi pe Dayana Yastremska (49 WTA), scor 4-6, 6-4, 6-4, după 2 ore şi 29 de minute de joc.
Românca a revenit de la 0-1 la seturi şi a făcut un meci foarte bun contra jucătoarei din Ucraina. Acum, Ruse îşi aşteaptă adversara din sferturi, unde va da peste câştigătoarea duelului Jelena Ostapenko (23 WTA) – Alexandra Eala (46 WTA).
Gabriela Ruse s-a calificat în sferturi la Linz
Dayana Yastremska, semifinalistă la Australian Open în 2024, a început mai bine jocul. După ce a salvat două mingi de break, ucraineanca s-a distanţat rapid la 4-0. Ruse a revenit incredibil în set. A restabilit egalitatea cu un game alb, asta după ce salvase patru mingi de break în precedentul game. Yastremska a avut ultimul cuvânt însă, câştigând setul cu 6-4.
Gabriela Russe a început perfect setul secund şi, la rândul său, s-a distanţat rapid la 4-0. Ucraineanca nu a recuperat un singur break, iar Ruse, după ce a salvat două mingi de break la 5-4, a închis setul şi a trimis duelul în decisiv.
Românca a început perfect şi actul al treilea, reuşind break-ul încă din primul game. A urmat apoi un set în care ambele jucătoare şi-au făcut fără prea multe emoţii serviciul, ceea ce a avantajat-o pe Ruse, care a închis şi decisivul la 6-4, obţinând calificarea în sferturi.
Aceasta a fost a patra victorie pentru Gabriela Ruse din tot atâtea întâlniri cu Yastremska, ultima venind în primul tur de la Australian Open din acest an.
Pentru calificarea în sferturile de finală, Gabriela Ruse va primi 108 puncte în clasamentul WTA şi un cec de 30.495 de dolari.
- Sorana Cîrstea, calificare fără emoții în optimile WTA Linz! Ce bani a încasat și cu cine se poate întâlni mai departe
- Jaqueline Cristian, OUT din primul tur la WTA Linz. Românca, eliminată de o jucătoare venită din calificări
- Sorana Cîrstea a urcat în Top 30, în ultimul an al carierei. Cea mai bine clasată jucătoare din România
- Aryna Sabalenka a câştigat turneul de la Miami! Sunshine Double asigurat, după finala cu Coco Gauff
- Coco Gauff, în semifinale la Miami! Parcurs neobişnuit pentru americancă la turneul din Florida