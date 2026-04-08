Gabriela Ruse s-a calificat în sferturi la Linz! A revenit în faţa unei foste semifinaliste la Australian Open

Gabriela Ruse (87 WTA) s-a calificat în sferturile de finală de la Linz. Românca a învins-o în optimi pe Dayana Yastremska (49 WTA), scor 4-6, 6-4, 6-4, după 2 ore şi 29 de minute de joc.

Românca a revenit de la 0-1 la seturi şi a făcut un meci foarte bun contra jucătoarei din Ucraina. Acum, Ruse îşi aşteaptă adversara din sferturi, unde va da peste câştigătoarea duelului Jelena Ostapenko (23 WTA) – Alexandra Eala (46 WTA).

Dayana Yastremska, semifinalistă la Australian Open în 2024, a început mai bine jocul. După ce a salvat două mingi de break, ucraineanca s-a distanţat rapid la 4-0. Ruse a revenit incredibil în set. A restabilit egalitatea cu un game alb, asta după ce salvase patru mingi de break în precedentul game. Yastremska a avut ultimul cuvânt însă, câştigând setul cu 6-4.

Gabriela Russe a început perfect setul secund şi, la rândul său, s-a distanţat rapid la 4-0. Ucraineanca nu a recuperat un singur break, iar Ruse, după ce a salvat două mingi de break la 5-4, a închis setul şi a trimis duelul în decisiv.

Românca a început perfect şi actul al treilea, reuşind break-ul încă din primul game. A urmat apoi un set în care ambele jucătoare şi-au făcut fără prea multe emoţii serviciul, ceea ce a avantajat-o pe Ruse, care a închis şi decisivul la 6-4, obţinând calificarea în sferturi.