Home | Tenis | Sorana Cîrstea, calificare fără emoții în optimile WTA Linz! Ce bani a încasat și cu cine se poate întâlni mai departe

Daniel Işvanca Publicat: 7 aprilie 2026, 17:13

Comentarii
Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea s-a calificat și ea în optimile turneului WTA de la Linz, după o victorie în două seturi în fața Sinjei Kraus, sportivă care a primit un wildcard de participare la această competiție.

Românca este a doua jucătoare a noastră calificată în faza optimilor, după Gabriela Ruse. În aceeași zi, Jaqueline Cristian a fost eliminată în runda inaugurală.

Sorana Cîrstea, victorie cu Sinja Kraus

Sorana Cîrstea va juca alături de Gabriela Ruse în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Linz. Sportiva noastră nu a avut emoții în duelul cu Sinja Kraus, ocupanta locului 119 mondial.

Clasată pe locul 29 în ierarhia WTA, Sorana s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-3, la capătul unui meci ce a durat o oră și 28 de minute. În faza următoare a competiției, aceasta va întâlni câștigătoarea duelului dintre Mirra Andreeva (10 WTA) și Sloane Stephens (552 WTA).

Pentru prezența în optimile WTA Linz, Sorana a fost recompensată cu un cec în valoare de €15,690 și 60 de puncte în ierarhia WTA la simplu. Upper Austria Ladies Linz este un turneu din categoria WTA 500, ce se desfășoară în perioada 6 – 12 aprilie. Se joacă pe zgură și este dotat cu premii totale în valoare de €1,049,083. Campioana din 2025 este Ekaterina Alexandrova.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Controversele din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată
Observator
Controversele din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată
Mircea Lucescu, vești teribile: „multiple accidente vasculare” – e în continuare în comă la Terapie Intensivă! Spitalul Universitar, informații cruciale de ultima oră. Update, marți, 7 aprilie
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, vești teribile: „multiple accidente vasculare” – e în continuare în comă la Terapie Intensivă! Spitalul Universitar, informații cruciale de ultima oră. Update, marți, 7 aprilie
17:08

Hansi Flick a sărit în apărarea lui Lamine Yamal după ieșirea nervoasă a starului Barcei: “Toată lumea greșește”
17:05

Jaqueline Cristian, OUT din primul tur la WTA Linz. Românca, eliminată de o jucătoare venită din calificări
17:01

“Aş semna” Mărturisirea lui Luis Enrique înainte de duelul uriaş PSG – Liverpool! Ce a spus de Barcola şi Hakimi
17:00

UPDATEMircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționer
16:55

Florin Manea a făcut anunțul despre Radu Drăgușin după ultimele zvonuri de transfer apărute: “Mă întreba și el”
16:42

Daniel Pancu nu renunță la titlu, după eșecul din Bănie. Cum a descris adversarele din play-off
Vezi toate știrile
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 3 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 4 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională 5 Un apropiat al lui Gigi Becali a dezvăluit cine e antrenor din vară la FCSB: “Salariu de 25.000 de euro” 6 Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu după CT-ul la care a fost supus? Decizia de ultimă oară luată de medici
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționerMircea Lucescu nu mai poate fi operat! Ultima decizie luată de medicii care se ocupă de fostul selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit