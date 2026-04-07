Sorana Cîrstea, calificare fără emoții în optimile WTA Linz! Ce bani a încasat și cu cine se poate întâlni mai departe

Sorana Cîrstea s-a calificat și ea în optimile turneului WTA de la Linz, după o victorie în două seturi în fața Sinjei Kraus, sportivă care a primit un wildcard de participare la această competiție.

Românca este a doua jucătoare a noastră calificată în faza optimilor, după Gabriela Ruse. În aceeași zi, Jaqueline Cristian a fost eliminată în runda inaugurală.

Sorana Cîrstea, victorie cu Sinja Kraus

Sorana Cîrstea va juca alături de Gabriela Ruse în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Linz. Sportiva noastră nu a avut emoții în duelul cu Sinja Kraus, ocupanta locului 119 mondial.

Clasată pe locul 29 în ierarhia WTA, Sorana s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-3, la capătul unui meci ce a durat o oră și 28 de minute. În faza următoare a competiției, aceasta va întâlni câștigătoarea duelului dintre Mirra Andreeva (10 WTA) și Sloane Stephens (552 WTA).

Pentru prezența în optimile WTA Linz, Sorana a fost recompensată cu un cec în valoare de €15,690 și 60 de puncte în ierarhia WTA la simplu. Upper Austria Ladies Linz este un turneu din categoria WTA 500, ce se desfășoară în perioada 6 – 12 aprilie. Se joacă pe zgură și este dotat cu premii totale în valoare de €1,049,083. Campioana din 2025 este Ekaterina Alexandrova.