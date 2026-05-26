Naomi Osaka, apariţie şoc la Roland Garros! Cum a putut veni pe teren, la meciul din primul tur

Japoneza Naomi Osaka (28 de ani) a lăsat mască pe toată lumea cu apariţia ei pentru meciul din primul tur contra jucătoarei germane Laura Siegemund. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Osaka a apărut într-o rochie neagră, apoi a rămas pe teren tot într-o rochie, de culoarea maro deschis. Japoneza este recunoscută pentru apariţiile ei inedite la meciuri.

Naomi Osaka a atras toate privirile în turul 1 de la Roland Garros

Aflată pe locul 16 mondial, Naomi Osaka e favorita numărul 16 a turneului feminin de la Roland Garros.

Osaka a cucerit 4 turnee de Grand Slam de-a lungul carierei, două la Australian Open şi două la US Open. E fost număr 1 WTA. Osaka se apropie de 25 de milioane de dolari câştigaţi din premiile din tenis. La aceste sume se adaugă banii obţinuţi din sponsorizări.

România mai are o singură reprezentantă pe tabloul de simplu feminin de la Roland Garros, Sorana Cîrstea (36 de ani), după ce Jaqueline Cristian a fost eliminată de Kamila Rakhimova, iar Gabriela Ruse a abandonat.