Home | Tenis | Naomi Osaka, apariţie şoc la Roland Garros! Cum a putut veni pe teren, la meciul din primul tur
Foto

Naomi Osaka, apariţie şoc la Roland Garros! Cum a putut veni pe teren, la meciul din primul tur

Bogdan Stănescu Publicat: 26 mai 2026, 17:49

Comentarii
Naomi Osaka, apariţie şoc la Roland Garros! Cum a putut veni pe teren, la meciul din primul tur
galerie foto Galerie (8)

Naomi Osaka la Roland Garros 2026 / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Japoneza Naomi Osaka (28 de ani) a lăsat mască pe toată lumea cu apariţia ei pentru meciul din primul tur contra jucătoarei germane Laura Siegemund. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Osaka a apărut într-o rochie neagră, apoi a rămas pe teren tot într-o rochie, de culoarea maro deschis. Japoneza este recunoscută pentru apariţiile ei inedite la meciuri.

Naomi Osaka a atras toate privirile în turul 1 de la Roland Garros

Aflată pe locul 16 mondial, Naomi Osaka e favorita numărul 16 a turneului feminin de la Roland Garros.

Osaka a cucerit 4 turnee de Grand Slam de-a lungul carierei, două la Australian Open şi două la US Open. E fost număr 1 WTA. Osaka se apropie de 25 de milioane de dolari câştigaţi din premiile din tenis. La aceste sume se adaugă banii obţinuţi din sponsorizări.

România mai are o singură reprezentantă pe tabloul de simplu feminin de la Roland Garros, Sorana Cîrstea (36 de ani), după ce Jaqueline Cristian a fost eliminată de Kamila Rakhimova, iar Gabriela Ruse a abandonat.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum funcționa caracatiţa rețelei de influență din Constanța: procurori, polițiști și afacerişti implicați
Observator
Cum funcționa caracatiţa rețelei de influență din Constanța: procurori, polițiști și afacerişti implicați
Caniculă în Europa, recordurile istorice ale lunii mai au fost doborâte. Climatolog: „E posibil să fim şi noi în epicentrul unui astfel de dom de căldură”
Fanatik.ro
Caniculă în Europa, recordurile istorice ale lunii mai au fost doborâte. Climatolog: „E posibil să fim şi noi în epicentrul unui astfel de dom de căldură”
19:57

Nuțu Cămătaru dezvăluie cum l-a pus pe Gigi Becali acționar la Steaua: “Nu vrei să intri cu mine?”
19:47

OFICIAL | Costel Gâlcă a plecat de la Rapid! Anunţul clubului giuleştean
19:45

„Messi Jr, ce nebunie!” Așchia chiar a căzut aproape de trunchi! Cum a putut să marcheze Ciro Messi
19:35

VIDEOSuedia – Slovacia 4-2. Revenire spectaculoasă a suedezilor, care s-au calificat în sferturile Mondialului!
19:23

Eroii Campionatului Mondial | O promisiune pentru tatăl său și 3 trofee World Cup. Pur și simplu: “Regele” Pele
19:12

EXCLUSIVConvocat la naţională, Louis Munteanu şi-a decis viitorul! Ce a spus despre selecţionerul Gică Hagi
Vezi toate știrile
1 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 2 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 3 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 4 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 5 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare” 6 Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Citește și