Darren Cahill a făcut anunțul care “le dă fiori” rivalilor lui Jannik Sinner: “Nu îi e teamă să facă asta”

Jannik Sinner se pregătește să debuteze astăzi la Roland Garros, iar înainte de meciul italianului contra lui Clement Tabur, Darren Cahill a vorbit cu jurnaliștii prezenți la Paris. În cadrul conversației respective, antrenoru liderului mondial a oferit o declarație extrem de intrigantă, care ar trebui să pună “în gardă” adversarii sportivului din “cizmă”.

Jannik Sinner profită din plin de absența lui Carlos Alcaraz din circuit provocată de accidentarea la încheietură și e de departe tenismenul momentului. Cu 29 de victorii la rând și cinci titluri turnee Masters câștigate în mod consecutiv (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid și Roma), italianul pare că nu are rival.

Sinner încă nu e la cel mai bun nivel al său, crede Cahill

În ciuda formei extrem de bune în care se află Sinner, antrenorul său, Darren Cahill, este de părere că elevul pe care îl pregătește încă nu și-a atins potențialul maxim. Ba mai mult, fostul mentor al Simonei Halep și-a și permis să spună că Jannik își va atinge nivelul maxim între 27 și 30 de ani, în condițiile în care el deja domină “sportul alb” la 24 de ani alături de Alcaraz.

“Nu îi e teamă să încerce lucruri noi și cred că asta este, mai presus de toate, curajos, dar cred că el a avut mereu această creștere la nivel mental care îl împinge constant să își dorească să se îmbunătățească.

Știe că nu joacă cel mai bun tenis al lui acum. Crede, și asta cred și eu, că va juca cel mai bun tenis al lui în jurul a 27, 28, 29 sau 30 de ani, deci nu e niciun motiv pentru care să se oprească din a experimenta“, a spus antrenorul italianului, conform tennishead.net.