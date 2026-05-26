Home | Tenis | Roland Garros | Darren Cahill a făcut anunțul care “le dă fiori” rivalilor lui Jannik Sinner: “Nu îi e teamă să facă asta”

Darren Cahill a făcut anunțul care “le dă fiori” rivalilor lui Jannik Sinner: “Nu îi e teamă să facă asta”

Andrei Nicolae Publicat: 26 mai 2026, 14:45

Comentarii
Darren Cahill a făcut anunțul care le dă fiori rivalilor lui Jannik Sinner: Nu îi e teamă să facă asta

Jannik Sinner, la Masters-ul de la Roma / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Jannik Sinner se pregătește să debuteze astăzi la Roland Garros, iar înainte de meciul italianului contra lui Clement Tabur, Darren Cahill a vorbit cu jurnaliștii prezenți la Paris. În cadrul conversației respective, antrenoru liderului mondial a oferit o declarație extrem de intrigantă, care ar trebui să pună “în gardă” adversarii sportivului din “cizmă”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jannik Sinner profită din plin de absența lui Carlos Alcaraz din circuit provocată de accidentarea la încheietură și e de departe tenismenul momentului. Cu 29 de victorii la rând și cinci titluri turnee Masters câștigate în mod consecutiv (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid și Roma), italianul pare că nu are rival.

Sinner încă nu e la cel mai bun nivel al său, crede Cahill

În ciuda formei extrem de bune în care se află Sinner, antrenorul său, Darren Cahill, este de părere că elevul pe care îl pregătește încă nu și-a atins potențialul maxim. Ba mai mult, fostul mentor al Simonei Halep și-a și permis să spună că Jannik își va atinge nivelul maxim între 27 și 30 de ani, în condițiile în care el deja domină “sportul alb” la 24 de ani alături de Alcaraz.

Nu îi e teamă să încerce lucruri noi și cred că asta este, mai presus de toate, curajos, dar cred că el a avut mereu această creștere la nivel mental care îl împinge constant să își dorească să se îmbunătățească.

Știe că nu joacă cel mai bun tenis al lui acum. Crede, și asta cred și eu, că va juca cel mai bun tenis al lui în jurul a 27, 28, 29 sau 30 de ani, deci nu e niciun motiv pentru care să se oprească din a experimenta“, a spus antrenorul italianului, conform tennishead.net.

Reclamă
Reclamă

Sinner își va începe astăzi drumul spre al cincilea titlu de Grand Slam și primul de la Roland Garros, unicul turneu de acest gen care îi lipsește din palmares.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Putin le şterge datoriile ruşilor care vor să lupte în Ucraina
Observator
Putin le şterge datoriile ruşilor care vor să lupte în Ucraina
Shakira, pe culmile succesului cu imnul pentru Cupa Mondială 2026. Cântăreața a rupt topurile
Fanatik.ro
Shakira, pe culmile succesului cu imnul pentru Cupa Mondială 2026. Cântăreața a rupt topurile
17:17

EXCLUSIVMarius Niculae ştie ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic după barajul de Conference League contra FCSB-ului!
17:15

Ioan Varga nu renunță. Jucătorul dorit de Rapid, ofertat de CFR Cluj
17:01

Suedia – Slovacia, 17:20, LIVE VIDEO. Duel “de foc” pentru sferturile Campionatului Mondial de hochei
16:54

Cu ce echipe negociază Cosmin Olăroiu
16:51

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 mai
16:49

„A fost mai bun decât toți atacanții Spaniei!” Jucătorul Barcei, dezamăgit că ratează Mondialul
Vezi toate știrile
1 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 2 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 3 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 4 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 5 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare” 6 OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total