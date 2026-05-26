„Messi Jr, ce nebunie!” Așchia chiar a căzut aproape de trunchi! Cum a putut să marcheze Ciro Messi

Leo Messi nu este singurul star cu acest nume de familie la Inter Miami. Fiul său, Ciro, face senzație la una dintre echipele de juniori.
Inter Miami a câștigat Dreams Cup, iar Ciro Messi, 7 ani, a fost golgheterul competiției și cel mai bun jucător din turneu.
Ciro, MVP la echipa U8 a lui Inter Miami
În timp ce tatăl său se pregătește pentru al 6-lea Campionat Mondial în tricoul Argentinei, fiul său cel mic, Ciro, face senzație la Inter Miami. Ciro este starul echipei Under 8 a lui Inter și arată că a moștenit talentul tatălui său.
Dacă frații săi mai mari, Thiago și Mateo, nu impresionează în echipele mai mari ale lui Inter, Ciro este deja în centrul atenției pentru ceea ce face pe teren: el a fost providențial pentru Inter Miami la Dreams Cup, competiție pe care a câștigat-o. Ciro a primit toate premiile și a reușit și golul turneului: a înscris direct din lovitură liberă, iar apoi a sărbătorit cu o pereche de ochelari de soare.
Atención al GOLAZO de tiro libre de CIRO MESSI.
Y el festejo con los lentes. 😎🇦🇷 pic.twitter.com/khb9T8qiXr
— Sudanalytics (@sudanalytics_) May 25, 2026
